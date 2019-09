Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z wyprowadzaniem pieniędzy z Wisły Kraków. Zatrzymania przeprowadzono na zlecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu. Jak ustalili reporterzy RMF FM - wśród zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBŚP jest była prezes klubu Marzena Sarapata.

Była prezes Wisły Kraków Marzena Sarapata / Marzena Sarapata / PAP/EPA

Z ustaleń reportera RMF FM Marka Wiosło wynika, że do zatrzymań doszło na terenie Małopolski. Trzem zatrzymanym osobom postawiono zarzuty działania na szkodę spółki. Nie wykluczone są jednak kolejne zatrzymania.





8 stycznia policjanci, w związku ze śledztwem dotyczącym niegospodarności w Wiśle, weszli do 15 miejsc, w tym do mieszkania byłej prezes Towarzystwa Sportowego i spółki akcyjnej Marzeny Sarapaty. Kobiety nie było na miejscu. W akcji wzięło udział ponad 80 policjantów.



Poszukiwane były m.in. dokumenty związane z działalnością poprzedniego zarządu, oraz byłej prezes. Policja zabezpieczyła też urządzenia elektroniczne i dyski twarde.

Przeszukania były związane ze śledztwem, które prokuratura wszczęła 31 grudnia 2018 roku. Śledczy chcą wyjaśnić, czy poprzedni zarząd na czele z Marzeną Sarapatą działał na szkodę Wisły. Przede wszystkim, jak to się stało, że doprowadzono do zadłużenia klubu, i jak wyglądała ostatnia umowa przejęcia Wisły przez zagranicznych inwestorów - funduszom Alelega i Noble Capital Partners.

Ogromne długi Wisły

Długi "Białej Gwiazdy" to w sumie ponad 40 mln złotych - ujawniono w styczniu tego roku podczas konferencji prasowej zarządu TS Wisła.

Łukasz Kwaśniewski wyliczał wówczas: Dług klubu na styczeń, czyli zobowiązania zewnętrzne to 24 mln złotych. W tym 12 mln przeterminowanych zobowiązań, które dobrze byłoby mieć na już. Cesje w tym momencie to około 16,5 mln złotych. Wchodzą w nie m.in. pieniądze, które będą iść na zadłużenie stadionu do miasta Krakowa (ok 3,5 mln), sprawa z UFA i cesja do Telefoniki. Telefonice należy się 6 mln - to płatność za bazę w Myślenicach oraz 3,5 mln za akcję. W tej kwocie są też powzięte przez klub pożyczki.

Jak tłumaczyli członkowie zarządu TS Wisła, nowego i starego właściciela "Białej Gwiazdy", na wynagrodzenie wszystkich pracowników wydawanych jest miesięcznie 1,2 mln. A poprzedni zarząd za 2018 rok pobrał 910 tys. złotych.

Były to pieniądze głównie dla Marzeny Sarapaty (byłej prezes) i Damiana Dukata (byłego wiceprezesa), tego drugiego w drugiej połowie roku na stanowisku zastąpił Daniel Gołda.