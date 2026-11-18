RMF24

Pierwsza dama broni decyzji Karola Nawrockiego ws. zawetowania ustawy wdrażającej DSA. „Bezpieczeństwo dzieci nie zna granic i wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni” - podkreśliła w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Marta Nawrocka.

Jeżeli chodzi o ustawę wdrażającą DSA, istnieją już przepisy pozwalające zwalczać przestępstwa w internecie i reagować na nielegalne treści. Prezydenckie weto nie pozbawiło policji ani innych służb możliwości działania. Nie można więc przekonywać rodziców, że bez tej ustawy państwo jest bezradne. Mój mąż zakwestionował konkretne rozwiązania, które w jego ocenie mogły ograniczać konstytucyjną wolność słowa, a nie potrzebę ochrony najmłodszych - dodała Marta Nawrocka.

Jak zaznaczyła, nie wolno „cynicznie wykorzystywać ludzkich tragedii” do prowadzenia politycznych sporów. Szczególnie tak dramatycznych wydarzeń, jak ostatnie ataki w szkołach czy tragedia w Krakowie. Bezpieczeństwo dzieci i wszystkich obywateli jest zbyt ważne, żeby czynić z niego narzędzie politycznej walki. Samo uchwalanie kolejnych ustaw nie zapewni bezpieczeństwa. Potrzebne są konkretne działania państwa i skuteczne wykorzystywanie narzędzi, które już dziś są dostępne. Musimy chronić zarówno nasze dzieci, jak i wolność słowa - zaznaczyła.

Przede wszystkim chciałabym powiedzieć rodzicom: rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i poświęcajcie im czas. U nas w domu bardzo dużo rozmawiamy. Chcę, żeby moje dzieci zawsze wiedziały, że mogą przyjść do mnie albo do taty z każdym problemem. Żeby nie bały się powiedzieć, że coś złego wydarzyło się w szkole czy w internecie - dodała Marta Nawrocka.

Jak podkreśliła, bardzo ważne jest, żeby rodzice byli uważni. Żebyśmy potrafili dostrzec, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, i żeby ono wiedziało, że zawsze może przyjść do nas ze swoim problemem. Ale sama rodzicielska troska nie zawsze wystarczy. Czasem potrzebna jest profesjonalna pomoc - zaznaczyła Nawrocka.

Przyznała, że nie można zamykać oczu na kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Dostęp do specjalistów wciąż bywa bardzo trudny. Zdarza się, że na wizytę u psychiatry dziecięcego trzeba czekać wiele miesięcy. Dla dziecka, które przeżywa dramat, to zdecydowanie za długo - stwierdziła pierwsza dama. Dlatego rozwój psychiatrii dziecięcej i zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej powinny być jednymi z naszych najważniejszych priorytetów. Jeżeli dodatkowe środki pozwolą dzieciom szybciej otrzymać niezbędną pomoc, uważam, że warto je przeznaczyć na ten cel - dodała.

„Przecież pan też ma dzieci”. Tusk z apelem do Nawrockiego „Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci” – zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego premier Donald Tusk w siedmiominutowym nagraniu umieszczonym na portalu X. Zaapelował, by prezydent przy kolejnej próbie wdrożenia Aktu o usługach…

Jak prezydent Karol Nawrocki uzasadnił weto?

W piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), czyli tzw. ustawę cyfrową. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.

Uzasadniając decyzję o zawetowaniu noweli, prezydent oświadczył na nagraniu zamieszczonym w serwisie X, że nie będzie ulegał szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami mają być bezpieczeństwo i wolność. Dodał, że państwo ma obecnie możliwość ochrony społeczeństwa w tym zakresie.

Co zakładała ustawa o DSA?

Zgodnie z zawetowaną nowelizacją sądy i właściwe organy mogłyby wydawać nakazy dotyczące blokowania treści w internecie. Chodzi o sytuacje, gdy w sieci pojawiałyby się treści niezgodne z prawem, np. związane z oszustwami internetowymi, kradzieżą tożsamości, handlem ludźmi, propagowaniem ustrojów totalitarnych, sprzedażą podróbek oraz nielegalnym handlem towarami.

Dostawcy usług internetowych, w tym np. platformy internetowe, musieliby blokować wskazane w decyzjach organów treści, ale użytkownicy, których treści ograniczono, mogliby złożyć wniosek o przywrócenie dostępu - jeśli doszłoby do błędnej blokady. Przed złożeniem wniosku do organu konieczne byłoby skorzystanie z systemu zgłaszania treści u dostawcy usługi.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował w poniedziałek, że w ciągu kilku tygodni rząd złoży nowy projekt tzw. ustawy cyfrowej. Dodał, że dokument będzie konsultowany m.in. z Kancelarią Prezydenta RP.

Konferencja z inicjatywy Marty Nawrockiej

Z inicjatywy Marty Nawrockiej dziś rozpocznie się dwudniowa konferencja „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility” dotycząca m.in. ochrony dzieci przed zagrożeniami w internecie. W rozmowie z Polską Agencją Prasową pierwsza dama wyraziła też nadzieję, że dzięki rozmowom ekspertów, przedstawicieli instytucji publicznych i firm technologicznych uda się wskazać rozwiązania, które będzie można wykorzystać w praktyce.