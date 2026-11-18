RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

„Hejt, cyberprzemoc, manipulacja, naruszenie prywatności, to problemy, z którymi musimy zmierzyć się wspólnie” – mówiła pierwsza dama Marta Nawrocka na konferencji „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility”. „Bezpieczeństwo dzieci powinno nas łączyć ponad wszelkimi podziałami” - dodała.

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się w środę dwudniowa, międzynarodowa konferencja „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility”. Pierwsza dama Marta Nawrocka zainaugurowała to spotkanie.

Dzieci to nasz największy narodowy skarb. Nasza przyszłość. I nasza odpowiedzialność. Dorastają w świecie, który daje im ogrom możliwości, ale niesie też wiele zagrożeń. Nowe technologie – takie jak sztuczna inteligencja – to nowe perspektywy. Ale też nowe strefy zagrożeń. Hejt, cyberprzemoc, manipulacja, naruszanie prywatności to problemy, z którymi musimy zmierzyć się wspólnie - podkreślała małżonka prezydenta Karola Nawrockiego.



Marta Nawrocka przekonywała, że bezpieczeństwo dzieci powinno łączyć wszystkich ponad podziałami politycznymi. Chciałabym, by efektem dzisiejszych rozmów były konkretne rekomendacje, które pomogą lepiej chronić najmłodszych - podkreśliła.

Wierzę, że razem jesteśmy silniejsi. Niech ta konferencja stanie się impulsem do działania. Bo przyszłość naszych dzieci tworzy się dzisiaj. Tu i teraz. Nie zmarnujmy tej szansy - apelowała pierwsza dama.

Warszawskie spotkanie stanowi kontynuację międzynarodowej dyskusji zapoczątkowanej w Waszyngtonie przez Melanię Trump oraz rozwijanej podczas rozmów w Ankarze.

Program konferencji obejmuje trzy bloki merytoryczne. Dotyczą one edukacji medialnej, bezpieczeństwa i walki z cyberprzemocą oraz nowoczesnych technologii i regulacji cyfrowych.

W gronie prelegentów znaleźli się m.in. rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Haładyj, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak, a także eksperci ze służb zajmujących się walką z cyberprzestępczością. W jednym z paneli będą uczestniczyć aktorka Alicja Bachleda-Curuś i dziennikarka Omenaa Mensah.