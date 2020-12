Po godz. 17 sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Al. Ujazdowskich wyruszył ponadstuosobowy marsz w obronie klimatu pod nazwą "Spacer dla Przyszłości". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Greenpeace Polska i Ogólnopolski Strajk Kobiet. Demonstranci szli w kierunku pl. Na Rozdrożu. Później przemarsz zablokowała policja.

W Warszawie odbywa się "Spacer dla przyszłości" / Leszek Szymański / PAP

Około godz. 17 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zebrało się ponad sto osób związanych z ruchami klimatycznymi oraz ze Strajkiem Kobiet. Demonstranci zamierzali przemaszerować ulicami Warszawy, bo - jak podkreślają - nie zgadzają się na veto dla polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Po godz. 17 demonstracji wyruszyli w kierunku placu Na Rozdrożu. Niektórzy z protestujących mają ze sobą transparenty z napisami: "Budżet wetujesz, Polaków trujesz"; "Ani patriarchat, ani kapitalizm"; "Wnuki i polskie babcie razem za klimatem". Widać emblematy i flagi Strajku Kobiet i ruchu Extinction Rebellion, a także flagi Polski i UE. Słychać skandowane hasła: "Nie ma kompromisów w obronie Matki Ziemi" oraz "Mamy prawo protestować".



Policja wzywa do rozejścia się

Na miejscu są znaczne siły policji. Al. Ujazdowskie w obu kierunkach są nieprzejezdne. Policja wzywa manifestantów do zejścia z jezdni i rozejścia się. Na wysokości ul. Agrykola marsz zablokowała policja. Na drodze ustawiły się policyjne furgonetki oraz kordon policjantów.



Jak napisali przed demonstracją organizatorzy protestu, ruchy klimatyczne i działające na rzecz praw człowieka jednoczą się podczas wspólnej mobilizacji w obronie klimatu dzień przed szczytem Rady Europejskiej.



"Domagamy się, by decyzje, które Premier Mateusz Morawiecki podejmie podczas najbliższego szczytu Rady Europejskiej zapewniły nam bezpieczną i sprawiedliwą przyszłość. Jako młode pokolenie nie pozwolimy, by przepychanki polityczne decydowały o naszym losie" - napisali na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych.