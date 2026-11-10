Marsz Niepodległości „rekordowy”? Organizatorzy zapowiadają dużą frekwencję

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„W tym roku, widzimy to po zapisach, po tym, jak wygląda zainteresowanie wyjazdem na marsz, będzie to marsz rekordowy” - powiedział na wtorkowej konferencji prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski. Jego zdaniem wydarzenie może zgromadzić nawet pół miliona uczestników.

Szef sztabu Marszu Niepodległości i prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Osowski podkreślił, że w tym roku marsz będzie specjalny i wyjątkowy.

To będzie marsz o wspólnocie. Dokładamy wszelkich starań, żeby ten Marsz Niepodległości był przede wszystkim wydarzeniem bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i odpowiedział na wzmożone zainteresowanie - powiedział.

„Nawoływali do agresji”. Ekspert o słowach polityków przed Marszem Niepodległości W środę ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 ekspert ds. bezpieczeństwa dr Mariusz Sokołowski chwalił współpracę Straży Marszu z policją. Jednocześnie krytycznie ocenił postawę części polityków,…

Plan organizatorów

Bartosz Malewski przedstawił też harmonogram marszu. Wszystko rozpocznie się o godzinie 9:00 przed Pałacem Kultury i Nauki w Miasteczku Niepodległości. Wymarsz zacznie się o godzinie 14:30 na błonia Stadionu Narodowego, gdzie powinien dotrzeć o gdzie 16:30. Tam odbędą się koncerty i pokaz tańca - poloneza.

Pracowaliśmy nad tym marszem wiele miesięcy, jesteśmy przygotowani i mamy nadzieję, że marsz będzie jak największy i wspólnie będziemy afirmować wspólnotę narodową i patriotyczne wartości - podkreślił.

Szef straży marszu Mateusz Marzoch przekazał, że w sumie w zabezpieczeniu tegorocznego marszu będzie brało udział prawie 1000 osób, kilkadziesiąt zespołów ratownictwa medycznego w punktach stałych na trasie marszu i prawie 200 ratowników w patrolach pieszych.

Policja: Jesteśmy przygotowani

„Komenda Stołeczna Policji jest przygotowana do zabezpieczenia Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. Do wsparcia stołecznego garnizonu skierowane zostały dodatkowe siły policyjne z innych województw”- przekazali warszawscy policjanci na portalu X.

Zaznaczyli, że w działania zaangażowani będą funkcjonariusze wielu pionów i służb, w tym prewencji, ruchu drogowego oraz służb kryminalnych.

„W ramach czynności prowadzonych przed 11 listopada zatrzymano osiem osób, które zamieszczały w internecie informacje, mające budować atmosferę zagrożenia i obniżać poczucie bezpieczeństwa zarówno wśród osób planujących udział w wydarzeniach, jak i mieszkańców stolicy” - poinformowali policjanci. O sześciu z nich informowało wcześniej CBZC.

Podkreślili, że w związku z organizacją uroczystości, imprez sportowych i przemarszów należy liczyć się z czasowymi zmianami organizacji ruchu, zamykaniem niektórych ulic oraz utrudnieniami w przemieszczaniu się po Warszawie. Policjanci będą kierować ruchem i wskazywać alternatywne trasy przejazdu.

Zaznaczyli, że obecność umundurowanych funkcjonariuszy podczas uroczystości, zgromadzeń i innych wydarzeń nie jest elementem konfrontacji ani prowokacji.

„Policjanci są tam po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, chronić ich i reagować w sytuacjach zagrożenia. Przedstawianie obecności funkcjonariuszy jako zagrożenia może niepotrzebnie budować napięcie i osłabiać zaufanie do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Bezpieczeństwo podczas obchodów Święta Niepodległości jest wspólną odpowiedzialnością służb, organizatorów oraz wszystkich uczestników wydarzeń” - dodali.

Zaapelowali o zachowanie czujności i odpowiedzialne zachowanie, a także o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń i procedur wprowadzonych w związku z organizacją poszczególnych wydarzeń.

Stała trasa Marszu Niepodległości

Marzoch przypomniał, że jak co roku najlepiej dołączyć do marszu od strony Dworca Centralnego i Pałacu Kultury, gdyż dochodzące do trasy ulice poprzeczne będą zablokowane.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę stałą trasą: od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego. Jego organizatorem jest stowarzyszenie Marsz Niepodległości, na w tym roku przejdzie pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”.