Marsz Niepodległości. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję

RMF24

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Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że osobiście weźmie udział w Marszu Niepodległości. Demonstracja odbędzie się 11 listopada w ramach tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Wydarzeniu będzie towarzyszyć w stolicy podwyższona gotowość służb.

„11 listopada, w tym szczególnym momencie dla Polski, wezmę, jak co roku, udział w Marszu Niepodległości w Warszawie” – napisał Karol Nawrocki w serwisie X.

Początek Marszu Niepodległości zaplanowano na godz. 14 na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Następnie marsz przejdzie Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego w kierunku błoń PGE Narodowego.

Na błoniach PGE Narodowego zaplanowano końcową część wydarzenia – „Scenę Niepodległości”. Organizatorzy zapowiadają koncerty oraz przemówienia.

Według deklaracji stowarzyszenia hasło marszu ma odnosić się do suwerenności państwa, odpowiedzialności za bezpieczeństwo, kulturę oraz przyszłość kolejnych pokoleń.

Zakaz pirotechniki i broni

W związku z wydarzeniami organizowanymi w stolicy służby zapowiadają wprowadzenie szczególnych środków bezpieczeństwa. Na 11 listopada ma obowiązywać zakaz noszenia broni, także rozładowanej.

Decyzją wojewody mazowieckiego wprowadzono również całkowity zakaz używania materiałów pirotechnicznych. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecił służbom podjęcie działań, które mają zapewnić spokojny przebieg zgromadzeń.

Jak przekazano, funkcjonariusze mają także monitorować przestrzeń informacyjną pod kątem możliwych prób dezinformacji.

Mobilizacja środowisk kibicowskich i politycznych

Przed 11 listopada aktywność widać także wśród środowisk kibicowskich. Apele o udział w Marszu Niepodległości pojawiały się na stadionach oraz w internecie.

Podczas meczu Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław wywieszono transparent z napisem „Tusk zdrajca narodu” oraz hasłem zachęcającym do udziału w marszu. Podobne działania miały odbywać się podczas spotkań z udziałem kibiców Cracovii, Wisły Płock i Lechii Gdańsk.

Dyskusje dotyczące marszu i sytuacji wokół TK toczą się również na forum Kibice.net. Wpisy świadczą o mobilizacji części środowiska, jednak nie pozwalają przesądzić, jak liczna będzie jego reprezentacja 11 listopada.

Jak informowała „Rzeczpospolita”, w marszu mają wziąć udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, liderzy Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, a także Grzegorz Braun.

Rzecznik Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” Rafał Buca ocenił, że zainteresowanie tegorocznym wydarzeniem jest wyraźnie większe niż w poprzednich latach.

Jak powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, liczba autokarów oraz osób korzystających ze zorganizowanych przejazdów z różnych części kraju wzrosła nawet trzy- lub czterokrotnie. Więcej osób ma się także zgłaszać do pomocy przy organizacji marszu.

W ubiegłym roku organizatorzy szacowali liczbę uczestników na 300 tys. osób. Buca zastrzegł, że nie wiadomo, ilu ludzi pojawi się w Warszawie 11 listopada, ale – w jego ocenie – „może to być pół miliona, a nawet więcej”.