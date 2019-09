Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Marek Józefiak. Działacz Greenpeace spędził noc na wysokości kilkudziesięciu metrów w namiocie przymocowanym do portowego dźwigu – to wszystko w proteście przeciwko sprowadzaniu węgla do Polski drogą morską z państw takich jak Mozambik. Józefiak został zatrzymany przez policję wraz z kilkunastoma innymi osobami. Czy taka radykalna akcja była potrzebna? Czy planowane są kolejne?

