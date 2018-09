Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie polityk Kukiz’15 Marek Jakubiak. Wiceszefa sejmowej komisji obrony narodowej spytamy, czy realny jest pomysł powstania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, a jeśli tak, to gdzie mogłaby ona powstać. Kandydata na prezydenta Warszawy spytamy, czy po wygranych wyborach będzie dopłacał do zabiegów in vitro, czy jako prezydent stolicy zezwoli na Marsz Równości i jaki wpływ na zakorkowane miasto maja słupki na chodnikach. Spytamy też o rodzinny sztab wyborczy w domu naszego gościa. Irmina Ochenkowska, partnerka Marka Jakubiaka startuje w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy 8:02.

