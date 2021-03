Po godz. 18.30 rozpoczął się przed Sejmem protest przeciwko projektowi ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender", który dotyczy wypowiedzenia przez Polskę tzw. konwencji stambulskiej. Demonstrację, w dniu w którym w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie projektu zorganizował Ogólnopolski Strajk Kobiet. Na miejscu pojawiła się także kontrmanifestacja Młodzieży Wszechpolskiej. Policja oddziela od siebie obie manifestacje.

W środę w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender", który dotyczy wypowiedzenia przez Polskę tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązania rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny.

W proteście przeciwko wycofaniu konwencji po godz. 18.30 przed Sejmem zgromadzili się protestujący związani m.in. z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, który zorganizował protest.



Demonstranci mają ze sobą transparenty i flagi. Ulica Wiejska i Matejki są wyłączone z ruchu. Na miejscu protestu są spore siły policji. Policjanci stoją wzdłuż barierek odgradzających Sejm. Funkcjonariusze legitymują zgromadzonych. Policja wygłasza także komunikaty, że w tym miejscu nie zostały zgłoszone żadne zgromadzenia i prosi o rozejście się.



Organizatorzy podkreślali wcześniej, że tzw. konwencja stambulska daje dodatkowe zabezpieczenie ofiarom przemocy domowej oraz chroni rodziny oraz najbardziej narażonych na przemoc, czyli kobiety, dzieci i osoby dyskryminowane ze względu na płeć.



Przygotowany m.in. przez Instytut Ordo Iuris projekt ustawy zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zobowiązanie rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny.



O czym mówi konwencja stambulska?

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.



W konwencji stambulskiej figuruje zapis, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. "honor" nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych jej zakresem. Chodzi m.in. o zabójstwa "honorowe", do których dochodzi np. w muzułmańskich rodzinach, gdy jej członkowie chcą "zmyć hańbę" spowodowaną rzekomo niewłaściwym zachowaniem członka rodziny. Konwencja określa również tzw. płeć społeczno-kulturową, która oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn.

W lipcu minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro złożył do minister rodziny wniosek o wszczęcie procedury wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Do wypowiedzenia tego dokumentu wzywali też inni politycy Solidarnej Polski. Jeszcze w lipcu premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji z konstytucją. Według premiera dokument ten nie pozwala państwu na zachowanie bezstronności w odniesieniu do przekonań światopoglądowych.