Mandat od SOK za wjazd na czerwonym świetle na przejazd. Ustalenia RMF FM

RMF24

Nowe przepisy, które zaostrzają kary dla kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowe na czerwonym świetle, zakładają również zwiększenie kompetencji Straży Ochrony Kolei - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski.

Projekt ustawy zostanie przedstawiony we wtorek, na najbliższym posiedzeniu rządu.

Projekt ustawy zakłada, że funkcjonariusze SOK będą mogli - tak jak policjanci - nakładać mandaty karne na kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.

Będziemy zrównywać prawo funkcjonariuszy SOK do funkcjonariuszy policji tak, aby mogli oni na tych samych zasadach nakładać mandaty, jeżeli dojdzie do takich sytuacji – mówi RMF FM wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Obecnie za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych.

Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają także odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za to wykroczenie.

Jak ustalił reporter RMF FM, za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.

Dramatyczne sceny w Łodzi

Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały film z Łodzi, na którym widać jak miejski autobus utknął pod rogatkami.

Kierowca wjechał na przejazd po włączeniu czerwonego światła na sygnalizatorze i zatrzymał się w strefie zagrożenia. Pasażerowe w panice zaczęli uciekać z pojazdu.

Ostatecznie kierowcy udało się wycofać, a pociąg wolno przejechał przez przejazd.

Autobus MPK Łódź zatrzymał się na przejeździe kolejowym. Panika wśród pasażerów Chwile grozy przeżyli pasażerowie miejskiego autobusu w Łodzi, gdy kierowca wjechał na czerwonym świetle na przejazd kolejowo-drogowy i zatrzymał pojazd tuż przed torami. Na szczęście nikomu nic się nie stało. PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały…

Tragedia w Sokolnikach Suchych

Do tragicznego wypadku doszło w środę w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin - Lublin. Zmarła pasażerka pociągu.

Pytany o przyczyny wypadku wiceszef resortu infrastruktury Piotr Malepszak stwierdził, że po sprawdzeniu monitoringu z kamery lokomotywy okazało się, że kierowca samochodu ciężarowego wjechał na przejazd kolejowy z dużą prędkością.

Szacujemy, że była to prędkość w okolicach nawet 40 km/h. Kierowca całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na przejeździe i tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiły swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg i widzimy, jakie są tragiczne skutki tego zdarzenia – śmierć pasażerki – powiedział Malepszak.

Protest maszynistów

W piątek w południe zakończył się dwunastogodzinny protest maszynistów w Polsce. Polegał on na ograniczeniu prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h..

Jak przekazał szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, środowa katastrofa, w której zginęła jedna osoba, była „przekroczeniem czerwonej linii”.