Małżeństwo z zarzutami handlu ludźmi i czerpania korzyści z prostytucji. Zarobili miliony

RMF24

Policjanci z Lublina rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która czerpała korzyści majątkowe z prostytucji oraz dopuszczała się handlu ludźmi. Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zatrzymano 63-latka oraz jego 44-letnią żonę, którzy założyli tę grupę i nią kierowali. Na procederze zarobili ponad 5 mln złotych.

Jak poinformowała nadkom. Anna Kamola, rzeczniczka lubelskiej policji, przez ostatnie 15 lat w jednym z klubów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działała grupa przestępcza, która czerpała korzyści z prostytucji i handlu ludźmi.

Właściciele klubu – 63-letni mężczyzna oraz jego 44-letnia żona – mieli zapewniać kobietom miejsce do uprawiania prostytucji, nadzorować ich pracę oraz dbać o bezpieczeństwo klientów.

Śledczy ustalili, że w procederze brało udział jeszcze pięć innych osób w wieku od 42 do 68 lat. Jedna z nich już odsiaduje wyrok za inne przestępstwa.

Dramat kobiet i milionowe zyski

Jedną z pokrzywdzonych była 28-letnia kobieta, która – jak wynika z ustaleń śledczych – padła ofiarą procederu handlu ludźmi.

Podejrzani wykorzystali jej stan bezradności i brak miejsca zamieszkania – podkreślają śledczy.

Według prokuratury, grupa przestępcza zarobiła na procederze ponad 5,5 miliona złotych w latach 2009-2024. Na miejscu zabezpieczono telefony komórkowe, laptopy, dyktafony oraz pieniądze.

Zarzuty i groźba wieloletniego więzienia

Właściciele klubu usłyszeli zarzuty założenia i kierowania grupą przestępczą czerpiącą korzyści z prostytucji oraz handlu ludźmi. Sąd Okręgowy w Zamościu zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Pozostałym członkom grupy również przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Za handel ludźmi grozi nawet do 20 lat więzienia.

