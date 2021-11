​Małżeństwo prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bystrym pod Giżyckiem (warmińsko-mazurskie) zostało zatrzymane przez prokuraturę - poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny. Prokurator wszedł do schroniska i wraz z policją oraz weterynarzami kontrolują je.

Prokurator Stodolny poinformował PAP, że działania prokuratury w schronisku w Bystrym mają związek "ze wszczętym w dniu 14.10.2021r śledztwem w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tym Schronisku oraz niedopełnieniem obowiązków przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, poprzez nierzetelne sprawowanie kontroli".

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w Schronisku przebywały podczas podjętych czynności 142 psy w skrajnie trudnych warunkach, niespełniających żadnych standardów niezbędnych do zachowania dobrostanu zwierząt i narażonych tym samym na możliwość występowania szeregu chorób - podał Stodolny. Dodał, że doszło do zatrzymania 51-letniej właścicielki schroniska Anny K. i jej 62-letniego męża Jana K.



W schronisku dla zwierząt w Bystrym były trzymane bezdomne psy z gminy Giżycko i miasta oraz ościennych gmin. Burmistrz Giżycka powiedział PAP, że "część schroniska, w której przebywały psy z miasta była w porządku". Właściciele schroniska mieli też inną, ukrytą część, w której były inne psy. Ja o tej drugiej części mówić nie mogę, bo to nie moja rzecz - powiedział PAP burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.



W schronisku wciąż trwają oględziny i przeszukania. Prokuratora wspomagają w pracy lekarze weterynarii i przedstawiciele organizacji prozwierzęcych.