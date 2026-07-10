Maja Gadowska nie żyje. „Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach”

RMF24

Fundacja Cancer Fighters poinformowała w piątek o śmierci swojej podopiecznej, Mai Gadowskiej. 13-latka zdobyła popularność dzięki piosence „Wszystkie Marzenia”, którą nagrała w czerwcu z influencerem Łatwogangiem. „Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach” – napisała w piątek na profilach społecznościowych Fundacja Cancer Fighters.

Maja Gadowska nie żyje. Zmagała się z nowotworem

„Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach” – przekazała w piątek Fundacja Cancer Fighters, która niesie pomoc osobom zmagającym się z chorobami nowotworowymi. Maja była podopieczną fundacji.

Dziewczynka zmagała się z osteosarcomą (nowotwór złośliwy kości). Jej marzeniem było nagranie piosenki oraz rozwinięcie profilu na TikToku. Influencer Łatwogang, znany ze swojej działalności charytatywnej, postanowił pomóc jej w realizacji tych planów. 12 czerwca premierę miał ich wspólny utworu zatytułowany „Wszystkie Marzenia”. Dziewczynka wystąpiła pod pseudonimem „Majko”. Cały dochód z tej produkcji został przeznaczony na wsparcie Fundacji Cancer Fighters.

Co więcej, Łatwogang zadeklarował podjęcie ekstremalnego wyzwania biegowego (24 maratony w 24 dni), jeśli konto Mai na TikToku osiągnie milion obserwujących.

Związany z Fundacją Cancer Fighters Bedoes pożegnał 13-letnią Maję, udostępniając na swoim Instagramie grafikę informującą o jej śmierci. Raper zamieścił przy niej kilka poruszających słów.

Spoczywaj w pokoju, Majko. Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze. Dziękujemy ci, wojowniczko - napisał.

Łatwogang zebrał rekordową kwotę

Wiosną 2026 roku Fundacja Cancer Fighters zapisała się w historii polskiego internetu dzięki gigantycznej akcji charytatywnej napędzanej przez utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan pt. „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”.

Wokół tej inicjatywy Łatwogang zorganizował wielodniową transmisję na żywo, podczas której największe polskie firmy, gwiazdy i setki tysięcy internautów wpłacały środki. Akcja zakończyła się zebraniem kwoty ponad 251 mln zł na wsparcie polskiej onkologii i leczenie podopiecznych fundacji.