Ma nominał 10 zł, kosztuje 360 zł. Nowa moneta upamiętnia niezwykłą Polkę

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Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu wyjątkową srebrną monetę kolekcjonerską upamiętniającą Halinę Konopacką - pierwszą polską mistrzynię olimpijską i bohaterkę wojenną. Od dziś moneta będzie dostępna w sprzedaży w oddziałach NBP oraz online.

8 tys. monet z Haliną Konopacką

Narodowy Bank Polski ogłosił, że 1 września 2026 roku do sprzedaży trafi nowa srebrna moneta kolekcjonerska „Halina Konopacka - w służbie Ojczyźnie”.

To wyjątkowe wydanie o nominale 10 zł zostało wykonane ze srebra najwyższej próby Ag 999, waży 14,14 grama i ma średnicę 32 mm.

Nakład monety wynosi do 8000 sztuk, a jej cena emisyjna to 360 zł.

Rewers monety zdobi wizerunek Haliny Konopackiej, otoczony motywami nawiązującymi do jej sportowych sukcesów - fragmentem bieżni stadionu olimpijskiego oraz gałązką laurową, symbolem zwycięstwa.

Awers natomiast przedstawia scenę ewakuacji złota Banku Polskiego SA we wrześniu 1939 roku: sztaby złota oraz autobus komunikacji miejskiej z tamtego okresu. To ukłon w stronę heroicznej postawy Konopackiej podczas II wojny światowej.

Moneta „Halina Konopacka – w służbie Ojczyźnie”, zdj. NBP / materiały prasowe

Kim była Halina Konopacka?

Halina Konopacka to postać, która na stałe zapisała się w historii polskiego sportu i kultury. Urodziła się w 1900 roku w Rawie Mazowieckiej. Była wielokrotną mistrzynią Polski w lekkoatletyce, zdobywczynią pierwszego złotego medalu olimpijskiego dla Polski w 1928 roku w Amsterdamie w rzucie dyskiem. Jej dorobek to aż 27 tytułów mistrzyni kraju w różnych konkurencjach.

Konopacka była wszechstronną sportsmenką - uprawiała także tenis, koszykówkę, piłkę ręczną i brała udział w rajdach samochodowych. Poza sportem zachwycała talentami artystycznymi: grała na fortepianie, znała cztery języki, pisała wiersze i malowała.

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Brawurowa ewakuacja złota Banku Polskiego

Halina Konopacka, zdj. Alamy / PAP

Wybuch II wojny światowej postawił przed Haliną Konopacką nowe wyzwania. Jako żona płk. Ignacego Matuszewskiego, ministra skarbu, brała udział w brawurowej ewakuacji złota Banku Polskiego SA przez Polskę, Rumunię, Turcję i Syrię do Francji. Sama prowadziła jeden z autobusów konwoju, pomagając ratować narodowy skarb. Niestety, w trakcie tej akcji zaginął jej bezcenny złoty medal olimpijski.

Po wojnie Konopacka zamieszkała w Stanach Zjednoczonych. Rok po jej śmierci, w 1990 r., jej prochy sprowadzono do Polski.

Kolekcjonerskie wydania NBP - kiedy następne monety?

Nowa moneta kolekcjonerska NBP sprzedawana jest w specjalnym opakowaniu wraz z certyfikatem autentyczności. Kolejna emisja zaplanowana jest na 2 października 2026 roku – wtedy do obiegu trafią złota moneta o nominale 200 zł oraz srebrna o nominale 10 zł upamiętniające 120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.