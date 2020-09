Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Łukasz Szumowski. Poseł PiS i były minister zdrowia odpowie na pytania o jego wakacyjny wyjazd do Hiszpanii tuż po rezygnacji ze stanowiska w resorcie. Stało się to mimo zapewnień polityka o tym, że nie „opuści okrętu” w trudnym okresie pandemii. Co wpłynęło na jego zmianę zdania?

