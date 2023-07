Dziewięć godzin i 20 minut - tyle trwał najdłuższy w Polsce lot paralotnią na dystansie 438 kilometrów. To najnowszy rekord, który właśnie pobił Łukasz Prokop - paralotniarz z Lublina.

Już osiem lat temu Łukaszowi Prokopowi udało się przelecieć na paralotni 325 kilometrów. Teraz postanowił podnieść poprzeczkę.

Pomyślałem, że następnym krokiem trzeba będzie polecieć dalej, czyli 400 km. Niestety, nie jest to takie łatwe - trzeba nie dość, że przelecieć między strefami, trzeba mieć idealny kierunek wiatru, siłę wiatru i miejsce, gdzie można wystartować przy takim kierunku wiatru - podkreśla Prokop.

Tym miejscem była wielkopolska Piła, skąd wyholowany przez miejscowych paralotniarzy Łukasz Prokop, przy zachodnim wietrze poleciał na wschód. Wylądował tuż przed białoruską granicą.



Wyposażam się zawsze w jakieś przekąski - żele energetyczne, banany, coś do picia - da się to przeżyć, ale jest męczące. Te 9 i pół godziny w powietrzu cały czas trzeba być skoncentrowanym, myśleć, gdzie podlecieć, żeby znaleźć odpowiednie noszenie. Generalnie jest to męczące - przyznaje.



