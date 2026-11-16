Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Grożą mu poważne zarzuty

RMF24

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej - poinformował szef resortu. Jak zaznaczył, materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez posła Mejzę czterech przestępstw.

„Skierowałem dziś do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej” - napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek we wpisie na platformie X.

Zaznaczył, że zgromadzony w sprawie Łukasza Mejzy materiał dowodowy daje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego czterech przestępstw.

„Zarzuty dotyczą oszustw i usiłowania oszustw na szkodę Fundacji Siepomaga na wielomilionowe kwoty, prania brudnych pieniędzy oraz posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami spółki VinciNeoClinic. Chodzi o wprowadzanie w błąd darczyńców, samej fundacji oraz rodziców chorych dzieci co do skuteczności i kosztów rzekomych terapii” - przekazał Żurek.

Pod koniec października policja zatrzymała trzech byłych asystentów społecznych jednego z posłów - Franciszka P., Pawła C. i Jakuba Z. Według mediów chodzi o byłych asystentów Łukasza Mejzy, który do końca kwietnia 2026 roku był posłem PiS, choć nie należał do partii, a obecnie jest posłem niezrzeszonym. Zarzuca się im m.in. wyłudzenie ponad 300 tys. zł oraz usiłowanie wyłudzenia ponad 1 mln zł z Fundacji Siepomaga.

W 2021 r. media ujawniły, że przedstawiciele firmy, której Mejza miał być wówczas prezesem, mieli oferować terapię w Ameryce Północnej, a w Polsce wsparcie medyczne po zabiegu m.in. rodzicom dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Metoda nie ma medycznego potwierdzenia — podkreślały wówczas media.

To nie jedyny wniosek Prokuratora Generalnego skierowany do Sejmu ws. Mejzy. W lipcu tego roku Żurek wnioskował o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w związku z postępowaniem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu ws. nieprawidłowości związanych z realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2019-2022.

Mejza w związku z tą sprawą zrzekł się immunitetu, a na początku października sejmowa komisja regulaminowa stwierdziła poprawność tego zrzeczenia.

To nie jest też jedyna sprawa karna odnosząca się do posła Mejzy. Jeszcze w kwietniu 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Mejzie. Postawiono mu 11 zarzutów, które w większości dotyczą podania nieprawdziwych informacji lub ich zatajania w oświadczeniach majątkowych w latach 2021-2024.

Również w kwietniu ub.r. Mejza przestał być członkiem parlamentarnego klubu PiS. Według informacji uzyskanych przez PAP, powodami usunięcia Mejzy z klubu były jego wykroczenia drogowe i doniesienia nt. planowanego udziału w gali tzw. freak fightów.