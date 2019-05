Głosujcie na kobiety Koalicji Europejskiej, bo one wiedzą, jak zdobywać pieniądze i dobrze nimi zarządzać - zachęcały w czwartek w Łodzi liderki KE, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka. Wskazały, że na listach koalicji w wyborach do PE ponad połowa kandydatów to kobiety.

Liderzy Koalicji Europejskiej: Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka / Przemysław Piątkowski / PAP





Szefowe Nowoczesnej i Inicjatywy Polska, a także prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i kandydatka KE do europarlamentu Joanna Skrzydlewska wspólnie zachęcały do głosowania w eurowyborach w najbliższą niedzielę. Przekonywały, że swój głos warto oddać szczególnie na kobiety. Te wybory są bardzo ważne, bo one pokażą naszą siłę i determinację. Dają nadzieję na to, że Polska znowu będzie krajem demokratycznym, normalnym, otwartym i praworządnym. Mamy szansę wysłać do Brukseli najlepsze i najlepszych, którzy startują z listy Koalicji Europejskiej - powiedziała Nowacka.



Wezwała do pójścia w niedzielę na wybory, do pokazania w nich swojego przywiązania do wartości demokratycznych i do głosowania na kobiety z list Koalicji Europejskiej. Bo one wiedzą, jak zdobywać pieniądze. Jest z nami Joanna Skrzydlewska, która zna się na rewitalizacji i zadba o to, żeby Polska była mądrze zarządzana dzięki pieniądzom z UE. Ale przede wszystkim w Łodzi jest prezydent Zdanowska, która pokazuje, że kobiety zarządzają absolutnie najlepiej - wskazała liderka KE.



Lubnauer podkreśliła, że w tych wyborach będzie liczył się każdy głos. Dodała, że w niedzielnym głosowaniu szczególnie liczy na kobiety.



Pamiętamy, jak chodziliśmy w czarnych protestach z parasolkami. Być może w niedzielę też będzie trzeba te parasolki zabrać ze względu na pogodę, ale mamy zdecydowanie silniejszą broń. To karta do głosowania i długopis. Listy Koalicji Europejskiej są pełne kobiet, bo ponad połowa kandydatów to kobiety - zaznaczyła szefowa Nowoczesnej.



Nawiązując do tego, że eurowybory odbędą się w Dniu Matki mówiła, że "jeśli myślimy o przyszłości naszych dzieci, musimy zagłosować mądrze". Bardzo ważne jest, żeby teraz pokazać, że potrafimy zwyciężać. Że Koalicja Europejska może odsunąć jesienią PiS od władzy - powiedziała Lubnauer.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w najbliższą niedzielę; lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7-21. Polacy wybiorą 52 eurodeputowanych.

Koalicję Europejską współtworzą: PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni.