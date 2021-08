​Lubelska klinika okulistyki w ścisłej europejskiej czołówce leczenia AMD - czyli starczego zwyrodnienia plamki żółtej. Journal of Clinical Medicine porównał wyniki z najlepszymi ośrodkami m.in. w Szwajcarii, czy Hiszpanii i wychodzi na to, że skuteczność mieści się w piątce najlepszych ośrodków. To sukces wprowadzonego 5 lat temu programu lekowego - mówi prof. Robert Rejdak, szef lubelskiej kliniki.

