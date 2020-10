Pobudka z bólem pleców i notoryczne zmęczenie często wymagają wizyty u lekarza. Jeśli z naszym zdrowiem wydaje się, że jest wszystko w porządku, to warto sprawdzić swoje łóżko. Jest to mebel, który głównie kojarzony jest z odpoczynkiem. Czy tak faktycznie jest?

/ Materiały prasowe

Ciężki dzień w pracy wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne. W takich sytuacjach myślimy tylko o spacerze, gorącej kąpieli i regenerującym śnie. Oczyma wyobraźni widzimy nasze łóżko, które czeka na nas w sypialni. Już niedługo zatopimy się w jego objęciach, a błogi sen zmaże wszystkie nieprzyjemności dnia. Niestety pobudka nawet po kilku nieprzerwanych godzinach snu bywa dużym rozczarowaniem. Czujemy się fatalnie, bolą nas plecy, a poziom energii jest tylko nieco wyższy niż przed zaśnięciem. Weekendowe odsypianie, a także aktywność fizyczna i zdrowa dieta nie przynoszą rezultatów. Badania jednoznacznie wskazują, że jesteśmy zdrowi. W takiej sytuacji problem może tkwić w naszym łóżku.

Królewna na ziarnku grochu

Chyba każdy zna opowieść o królewnie, która spała na ziarnku grochu. Pomimo przygotowania posłania i wielu udogodnień niewiasta wstała rano niewyspana. Choć sami nie musimy podrzucać żadnych przedmiotów na materac - czasami robią to za nas dzieci, to mimo tych dogodnych warunków budzimy się z bólem. Jeśli mija on po około 30 min to wyraźny sygnał, że nasz materac jest nieodpowiedni. Wówczas należy rozejrzeć się za nowym modelem, który będzie dla nas lepszym kompanem. W końcu gra toczy się o nasze zdrowie, a o te po prostu musimy się zatroszczyć.

Łóżko do sypialni to punk centralny tego pomieszczenia. Często wokół niego buduje się całą otoczkę, wybiera dodatki i ustawia pozostałe meble. Pokój nocny to nasz azyl, bezpieczna przystań, do której chcemy zawinąć po ciężkim dniu, mocnym treningu czy po prostu położyć się z książką w ręku i odpłynąć do świata magii. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby nasze posłanie było dostosowane do naszych potrzeb. Warto więc wybrać taki wariant, który będzie nam odpowiadał wizualnie, stylem nawiąże do otoczenia, a jego wykończenie będzie podkreślało jego walory estetyczne. Dla wszystkich, którzy szukają niestandardowych rozwiązań, odpowiednie będą łóżka na wymiar. Można je znaleźć np. na https://senpo.pl/lozka/.

Wybierz swój styl

Łóżko tapicerowane to mebel, który daje wiele możliwości aranżacji. Mamy do wyboru dziesiątki kolorów, a także faktur, obszyć i dodatków. Ponadto łóżka na wymiar dostosujemy także pod względem wielkości czy wysokości posłania. Dzięki temu zarówno osoby wyższe, jak i niższe będą komfortowo korzystały z posłania. Bogata gama kolorystyczna wykorzystywanych do obicia materiałów pozwala na dostosowanie łóżka do wnętrza. Można zacząć z drugiej strony i zbudować wystrój w oparciu o styl naszego głównego sypialnianego mebla. Wśród łóżek tapicerowanych wyróżniają się modele kontynentalne. Ich cechą charakterystyczną jest wezgłowie, które pełni funkcję estetyczną i praktyczną. Zagłówek może swobodnie wystawać poza obręb łóżka. Znajdziemy warianty, które rozciągają się wszerz np. na całą ścianę lub takie sięgające sufitu. Ma to swoje uzasadnienie zarówno w wystroju wnętrza, jak i poprawia akustykę w pomieszczeniu.

Nie można zapomnieć o klasycznych rozwiązaniach, czyli łóżkach drewnianych. Ramy jesionowe lub dębowe, ale także te z innych drzew prezentują się dostojnie w każdej sypialni. Niekiedy drewno jest ukryte pod kolorową farbą, ale dużo lepiej prezentuje się tylko pokryte lakierem. W ten sposób widać słoje, które tworzą niepowtarzalne kształty. Mamy więc pewność, że nasze łóżko jest jedyne w swoim rodzaju. Zabawa odcieniami lakieru lub farby umożliwia dostosowanie mebla do naszych preferencji. Ponadto jest to materiał naturalny, który ma właściwości antystatyczne, czyli nie przyciąga kurzu. Solidnie wykonane konstrukcje przetrwają wiele lat i jak to było dawniej, mogą posłużyć kolejnym pokoleniom. Ponadto jest to materiał bardzo odporny na uszkodzenia i jego konserwacja jest bardzo prosta. Ewentualny remont lub wymiana mebli w sypialni nie musi oznaczać wyrzucenia starej ramy. Można ją łatwo odświeżyć i dostosować do nowego wyposażenia.

Sercem każdego łóżka jest materac

Fundamentalnym elementem, bez którego żadne łóżko nie może się obejść, jest materac. Przypadkowy wybór może skutkować problemami ze snem i niską jakością odpoczynku. Bardzo istotne jest, aby odpowiadał on naszym potrzebom. Pary o dużej różnicy wagowej powinny znaleźć modele, które dostosują się do ciężaru obojga partnerów. Jednak najlepszą opcją jest znalezienie dwóch odrębnych posłań, które będą indywidualne dopasowane do gabarytów każdego z użytkowników. W zamian otrzymamy posłanie, które zatroszczy się o nas i będzie wspierało nasze naturalne krzywizny kręgosłupa.

Ponadto dobry materac optymalnie podtrzymuje sylwetkę, a to oznacza, że mięśnie się rozluźniają, zapewniając nam głęboki i regeneracyjny sen. Zarówno modele sprężynowe, jak i piankowe wykonane są z materiałów antyalergicznych oraz takich, które skutecznie przeciwdziałają powstawaniu wielu rodzajów bakterii i roztoczy. Dobry materac zadba również o odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci z naszego ciała. Znacząco podnosi to komfort snu, podobnie z resztą jak niektóre pokrowce. Wśród nich znajdziemy takie, które niwelują alergeny, ale także warianty dające efekt masażu. Modele posiadające certyfikaty medyczne, uznane za sprzęt rehabilitacyjny sprawdzą się m.in. u osób borykających się z bólami kręgosłupa lub wadami sylwetki.

Właściwy mebel na właściwym miejscu

Każda sypialnia wygląda inaczej. Nie zawsze możemy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących ustawienia łóżka. Sprawdźmy jednak te najważniejsze, które możemy w całości lub częściowo zastosować w naszej sypialni. Posłanie najlepiej ustawić bokiem do okna, tak aby dostęp do niego był równie swobodny dla obojga użytkowników. Przy pojedynczych posłaniach np. w pokojach młodzieżowych jest to również zaleta, ale dostęp tylko z jednej strony będzie równie korzystnym ustawieniem. Łóżka kontynentalne lubią przestrzeń. Najlepiej prezentują się, stojąc pośrodku ściany znajdującej się za wezgłowiem. Zagłówek, dla przypomnienia pełni funkcje estetyczne i praktyczne. Świetnie uwypukli walory sypialni, gdy wykroczy poza obrys łóżka. Poza tym jego część użytkowa zapewnia komfortowe oparcie podczas wieczornej lektury lub śniadania do łóżka.

Dobrze pamiętać o ulokowaniu sypialni względem stron świata. Pokój od wschodu zapewni pobudkę wraz z każdym brzaskiem. Idealne rozwiązanie dla słowików, które rozpoczynają dzień wcześniej niż pozostali domownicy. Nasz naturalny budzik będzie przypominał o sobie każdego poranka. Osoby określane mianem sów powinny zastanowić się nad ulokowaniem sypialni od północnej strony. Dłużej jest tam ciemno, nie obudzi nas wschodzące Słońce i pomieszczenia te są nieco chłodniejsze. Warto pamiętać, aby łóżko ustawić w taki sposób, aby nie było narażone na przeciągi. W gorące letnie noce, ale nie tylko, zimny powiew może nas wybudzać i powodować dyskomfort. Lepiej takich sytuacji zwyczajnie unikać.

Czas do snu

Sypialnia to bardzo indywidualna sprawa nas wszystkich. Bezapelacyjnie jej najważniejszym elementem jest posłanie. Może to być łóżko drewniane, kontynentalne lub tapicerowane. Każdy wariant ma swoje zalety. Swoboda w decyzji, a także plastyczność wariantów z obiciem sprawia, że nasze łóżko będzie dosłownie personalizowane. Możliwość dostosowania wyglądu, ale także wielkości i wysokości pozwala na stworzenie modelu odpowiadającego stricte naszym potrzebom. Z kolei, gdy preferujemy klasykę, to w naszym wnętrzu nie może zabraknąć solidnie ciosanego łóżka drewnianego. Jego długowieczność oraz możliwość zmiany wyglądu daje wiele możliwości aranżacji i może stanowić świetny podarunek dla kolejnych pokoleń.

Łóżka przeszły długą drogę ewolucji i producenci nadal je ulepszają. Dlatego warto zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie wybierając modele dostosowane do naszych potrzeb. W ten sposób każdy dzień zaczniemy z dużą dozą energii. Na co ją wykorzystasz?