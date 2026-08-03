Łowcy cieni poszukiwani. 241 etatów do wzięcia

RMF24

Praca w całej Polsce

Obecnie CBŚP liczy 1832 funkcjonariuszy, a do obsadzenia ma 241 etatów – wynika z danych MSWiA. Ogłoszenia o naborze zamieszczone na stronie internetowej CBŚP dotyczą praktycznie wszystkich komórek – głównie zarządu w Warszawie, ale i 16 pozostałych zarządów w terenie, a także wydziału bojowego oraz operacji pościgowych (tzw. łowców cieni).



CBŚP jest nadal prestiżowym miejscem i nie dla każdego. Jednak wynagrodzenia nie są tam elementem przyciągającym, a wymagania są znacznie większe niż w innych policyjnych pionach. Choć oczywiście chcielibyśmy, żeby szli tam głównie pasjonaci oddani służbie – komentuje gen. Adam Rapacki, twórca CBŚP, były wiceszef MSWiA.



Dodaje, że stawki wynagrodzeń w policji się wyrównały, a zarobki w CBŚP nie są dziś motywujące, szczególnie kiedy trzeba by się było przenieść do Warszawy.

CBŚP rozbiło gang produkujący nielegalne leki. Przejęto pięć palet preparatów Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało na Śląsku trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i dystrybucją nielegalnych leków. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się sterydy, leki na…

Kogo brakuje w stolicy?

Jak pisze „Rz”, w stolicy potrzeba ludzi na stanowiska detektywów, specjalistów, ekspertów do pracy „w komórkach do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej, narkotykowej, ekonomicznej i wywiadu kryminalnego”.



Oferta adresowana do policjantów z co najmniej pięcioletnim stażem służby w pionie dochodzeniowo-śledczym lub operacyjnym, z doświadczeniem w „ofensywnych formach i metodach pracy operacyjnej” i prowadzeniu śledztw o „wysokim stopniu skomplikowania”.