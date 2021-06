Ponad 14 mln zł zostanie przeznaczonych na natychmiastowe nagrody finansowe w Narodowej Loterii dla zaszczepionych przeciwko Covid-19 - poinformował prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik. Łączna pula nagród to ponad 22 mln zł - informuje Totalizator. Loteria potrwa od 1 lipca do 30 września. Do wygrania będą nie tylko nagrody pieniężne, ale także hulajnogi elektryczne czy samochody.

1 lipca ruszy loteria Narodowego Programu Szczepień. / Totalizator Sportowy / Twitter

Szef Totalizatora wziął udział w konferencji prasowej na temat szczegółów loterii razem z szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz wiceministrem w MSWiA Pawłem Szefernakerem.



Jak poinformował Cieślik, loteria potrwa od 1 lipca do 30 września i każdy z uczestników będzie miał aż cztery szanse na wygraną. Będzie kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna. Podczas finału losowania, który nastąpi 6 października, do wygrania będą dwie nagrody po 1 mln zł oraz dwa samochody hybrydowe Toyota.





W całym okresie trwania loterii będzie możliwość otrzymania 200 zł i będzie to przyznawane co 500. osobie, która będzie uczestniczyć w loterii, jak i 500 zł, które będzie otrzymywać co 2-tys. osoba uczestnicząca w loterii. Przewidziana pula tych nagród to 14 mln 300 zł - powiedział Cieślik. Prezes przekazał, że w ramach loterii co tydzień będzie losowane też 60 hulajnóg elektrycznych. W sumie będzie ich 720 sztuk.



Jeśli chodzi o nagrody miesięczne - będą dwa samochody Toyota Corolla oraz dwa razy po 100 tys. złotych.



W przypadku nagród natychmiastowych osoba, która wygra, otrzyma powiadomienie SMS-em lub telefonicznie od Totalizatora Sportowego.



Jak podkreślił Cieślik, loteria będzie mieć ściśle profrekwencyjny charakter: Nagrody pieniężne czy rzeczowe mają zachęcić szczególnie niezdecydowanych do szczepienia i walki z pandemią, aby jak najwięcej osób było zaszczepionych - wyjaśnił.



Loteria Narodowego Programu Szczepień obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Uczestniczyć będą mogły w niej osoby pełnoletnie, które przejdą kompletną procedurę szczepienia - będą zaszczepione dwoma dawkami albo jedną, w zależności od producenta.

Koszty podatku od nagród ponosi Totalizator

Jeśli chodzi o koszty podatkowe, to koszty podatku bierze na siebie w całości Totalizator Sportowy. Jeśli nie pojawi się zwolnienie z podatku dochodowego do momentu odbioru nagrody, uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę, która pozwoli na opłacenie podatku, co powoduje, że przedstawione na dzisiejszej konferencji wartości nagród są pewnego rodzaju wartościami netto, a więc takimi, który każdy uczestnik otrzyma - wyjaśnił prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.



Jak dodał, dotyczy to zarówno nagród pieniężnych, jak i rzeczowych. Czyli do samochodu będziemy dodawać dodatkową nagrodę specjalną w postaci wartości podatku - jeśli będzie do zapłacenia - powiedział.