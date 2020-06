​Władze LOT-u porozumiały się w sprawie wynagrodzeń dla pracowników z trzema spośród pięciu związków zawodowych - poinformowały Polskie Linie Lotnicze. Nasz narodowy przewoźnik zmaga się z poważnym kryzysem, spowodowanym przede wszystkim epidemią koronawirusa, która uziemiła samoloty na całym świecie.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Właśnie teraz trwa spotkanie negocjacyjne z dwoma pozostałymi związkami, więc ważą się losy porozumienia zaproponowanego przez władze LOT-u.

Linie proponują obniżenie miesięcznych wynagrodzeń dla pilotów i personelu pokładowego do 3-8 tys. zł, nawet jeśli w ciągu miesiąca nie wykonali oni żadnego lotu. Tak ma być przez dwa lata, ale - jak mówią przedstawiciele władz przewoźnika - jeśli samoloty w pełnym wymiarze wrócą na regularne trasy w pełnym wymiarze, normalne wynagrodzenia maja zostać przywrócone.

Jeśli do poniedziałku nie uda się osiągnąć porozumienia, to LOT zamierza redukować etaty, co jednak ma nie oznaczać zwolnień. Pracownicy mają wtedy pracować na połowę lub jedną trzecią etatu - i w ten sposób dostawać mniej pieniędzy.

Jeszcze dwa dni temu np. Związek Zawodowy Pracowników Personelu Pokładowego i Lotniczego komentował warunki proponowane przez linie jako nie do przyjęcia, ale od tego czasu jednak się one nieco zmieniły. Czasu jest coraz mniej, ale negocjacje mają potrwać do ostatniej minuty.