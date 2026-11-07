Listopadowe niebo przetną meteory, Mars spotka Jowisza, rozbłyśnie superksiężyc: Najważniejsze daty

RMF24

Choć mija już pierwsza dekada miesiąca, listopadowe niebo dopiero zaskoczy cudami natury - od parady planet, która będzie widoczna już od 10 listopada, przez maksimum roju Leonidów po spektakularny superksiężyc. Będzie też bliskie spotkanie Marsa z Jowiszem. NASA i „Science Daily” informują o najważniejszych datach.

Kiedy noc spadających gwiazd?

Leonidy - związane z kometą 55P/Tempel-Tuttle - to najszybsze roje meteorów. NASA wskazuje noc z 16 na 17 listopada jako maksimum roju, natomiast najlepsze warunki do obserwacji przypadną także przed świtem 17 i 18 listopada - po zachodzie Księżyca. W sprzyjających warunkach można dostrzec do około 15 meteorów w ciągu godziny, choć rzeczywista liczba będzie zależała od pogody, ciemności nieba i lokalizacji.

Leonidy wpadają w atmosferę z prędkością blisko 70 km/s, zostawiając na niebie jasne smugi. By je obserwować, nie potrzeba teleskopu. Najlepiej wybrać miejsce oddalone od miejskich świateł i - jak radzi NASA - dać oczom około pół godziny na przyzwyczajenie się do ciemności.

Mars i Jowisz niemal obok siebie

Od 10 listopada aż do grudnia na niebie będzie widoczna parada planet. Przed świtem 15 i 16 listopada warto będzie jednak zwrócić szczególną uwagę na zbliżenie Marsa i Jowisza. Planety pojawią się nisko nad południowo-wschodnim horyzontem, a ich odległość kątowa wyniesie około 1,2 stopnia - nieco więcej niż szerokość dwóch tarcz pełni Księżyca ustawionych obok siebie. Jasny Jowisz będzie łatwy do rozpoznania, a w jego pobliżu zobaczymy wyraźnie bardziej czerwonawego Marsa.

W drugiej połowie miesiąca przed wschodem Słońca warto też szukać Wenus i Merkurego. Ten drugi 21 listopada osiągnie maksymalną elongację zachodnią, czyli znajdzie się w korzystnym położeniu do porannej obserwacji. Wieczorem widoczny będzie Saturn. Uran, który 25 listopada znajdzie się w opozycji, najlepiej oglądać przez lornetkę lub teleskop.

Bobrowy Księżyc rozświetli noc

Nów Księżyca przypada w poniedziałek 9 listopada. Noce w jego pobliżu, a więc te, które są teraz, są najciemniejsze w miesiącu, co sprzyja obserwacjom słabszych meteorów. 24 listopada nastąpi natomiast pełnia, tradycyjnie nazywana Bobrowym Księżycem. Będzie to zarazem superpełnia, ponieważ nasz naturalny satelita znajdzie się bliżej Ziemi niż przeciętnie. NASA podkreśla, że tarcza Księżyca może wyglądać na nieco większą i jaśniejszą, ale różnica nie będzie spektakularna, gdy będzie się ją obserwować gołym okiem.

Najlepszy moment na zdjęcia to jego wschód krótko po zachodzie Słońca - trzeba jednak pamiętać, że szczególnie duży Księżyc przy horyzoncie jest przede wszystkim efektem znanej iluzji optycznej.