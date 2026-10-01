List żelazny dla Marcina Romanowskiego niepewny

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Wiele wskazuje na to, że zaskakująca decyzja o wydaniu ukrywającemu się od blisko dwóch lat wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego nie wejdzie w życie. Prokuratura zaskarży ją w przyszłym tygodniu do Sądu Apelacyjnego, a w rozpatrzeniu zażalenia nie będą brali udziału tzw. neo-sędziowie.

Złożenie zażalenia kierujący śledztwem prok. Piotr Woźniak zapowiedział natychmiast po wysłuchaniu wczorajszego postanowienia Sądu Okręgowego. 13-stronicowe uzasadnienie decyzji zostało opublikowane jeszcze tego samego dnia, termin na złożenie zażalenia na nią upływa po 7 dniach. Śledczy zapowiedział zawarcie w nim „wywodu”, uzasadniającego brak zaufania do twierdzeń poszukiwanego nieskutecznie podejrzanego. Uwaga opinii publicznej skupiła się jednak nie tyle na samej sprawie, co na osobie sędziego, który wydał postanowienie.

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Orzeczenie tzw. neo-sędziego

Jeszcze zanim uczestnicy wczorajszego posiedzenia opuścili budynek sądu Prokurator Generalny i minister sprawiedliwości opublikował wpis, w którym sędzia Konrad Mielcarek nazwany jest „neosędzią ze stajni Ziobry”, a przebieg jego kariery opisany jest z wyraźną intencją wykazania braku obiektywizmu. Dziś Waldemar Żurek zapowiedział rozmowę z prokuratorami, którzy nie złożyli wniosku o wyłączenie sędziego Mielcarka z orzekania.

Pytania konkretne i ogólne

Warto się zastanowić, czy minister odkrył przeszłość sędziego Mielcarka wczoraj po południu? A jeśli znał ją wcześniej, to czy nie należało o tym rozmawiać z prok. Woźniakiem przed, a nie po wydaniu sąd orzeczenia?

Pytaniem bardziej fundamentalnym jest zaś zaufanie do niezawisłości sędziego i niezależności prokuratora, w osobliwy sposób traktowane przez członka rządu. Bardzo szczególnego, bo łączącego funkcje ministra sprawiedliwości (to ws. sędziów) i Prokuratora Generalnego (tu z kolei ukłon w stronę prokuratorów). Czy polityk powinien sobie pozwalać na połajanki wobec sędziów, których niezależności - choć jako Prokurator Generalny mógł - nie kwestionował przed orzeczeniem, ale dopiero po tym, jak okazało się nie takie, jak się spodziewał?

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Co dalej w sprawie?

Kolejne kroki są dość oczywiste; na następnym etapie w Sądzie Apelacyjnym sprawa nie powinna już trafić na biurko żadnego z tzw. neo-sedziów. Z podziału obowiązków wynika, że wylosuje ją któryś z sędziów II Wydziału Karnego, ale z pominięciem tych pracujących w jego tzw. Sekcji Zażaleniowo-Wnioskowej. To sekcja stworzona dwa lata temu, w której zgromadzeni są wyłącznie sędziowie powołani z udziałem tzw. neo-KRS. To w niej orzekają m.in. sędziowie Drajewicz, Lasota, Schab i Radzik, kojarzący się przede wszystkim z działaniami dyscyplinującymi sędziów w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.

List żelazny ostatecznie wątpliwy

Ze względu na kontrowersyjny charakter postanowienia sędziego Mielcarka można oczekiwać, że sprawa wydania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu zostanie gruntownie zbadana i ostatecznie postanowienie będzie uchylone. Choćby ma podstawie przepisu z czasów ministra Ziobry, mówiącego, że to w zasadzie prokurator, a nie sąd ma w sprawie listu żelaznego ostatnie słowo. Wczorajsze postanowienie można też obalić, podważając wiarygodność samego podejrzanego, który deklarując współpracę z sądem, informuje go, że posługuje się dokumentami wydanymi „na inną tożsamość” i nie wyjaśnia przez kogo i w jakich okolicznościach.

Nie wchodząc jednak w szczegóły - jeśli tak się stanie, poszukiwany od prawie dwóch lat Romanowski będzie się zapewne ukrywał dalej, bo zamiast listu żelaznego nadal będzie w jego sprawie obowiązywał list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania.