Impact’20 tu po prostu trzeba być. Nie ma drugiego takiego wydarzenia w tym roku, podczas którego działoby się tak wiele z udziałem tylu liderów biznesu, polityki i nauki. To kluczowe miejsce i czas dla ludzi wpływających na to, co wydarzy się w 2021 r. Premierzy, europejscy komisarze, miliarderzy, prezesi globalnych korporacji, biotechnolodzy czy wybitni naukowcy – to ich opinie i decyzje w najważniejszych kwestiach poznamy na Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM. Start już 23 września w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni w Warszawie i na platformie Impact Online oraz na stronie głównej Wirtualnej Polski.

Cyfryzacja - to najskuteczniejsza odpowiedź gospodarki na wyzwanie, rzucone jej przez koronawirusa i szybko podchwycona przez globalnych liderów, obecnych na Impact’20. Na pierwszy plan wysunął się m.in. Google Cloud i jego szef - Thomas Kurian, który otworzył tegoroczny Impact. Jego aktywność w Polsce nie dziwi: Google Cloud pod jego wodzą angażuje się w olbrzymie projekty nad Wisłą. Pandemia rzuciła też jaśniejsze światło na polską bankowość i fintech, szybko adaptujące społeczne oczekiwania większej dostępności bezstykowych płatności, zakładania konta w oparciu o biometrię i przerzucenia kontaktu z klientem w efektywne kanały cyfrowe. Impact’20 przyciągnął więc takie nazwiska, jak: prezesi czołowych banków Zbigniew Jagiełło (PKO BP), Przemysław Gdański (BNP Paribas), Beata Daszyńska-Muzyczka (BGK) oraz np. szef Mastercard Europe Mark Barnett. To tylko próbka z tego, co nas czeka: nadchodzące 2 dni pełne będą wydarzeń wysokiej rangi: to np. spotkanie polskich i europejskich ministrów gospodarczych na szczycie w Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie, oczywiście podczas Impact’20. Dla wielu ministrów z grupy V4, licznych przedstawicieli polskiego rządu (m.in. Mateusza Morawieckiego i kluczowych dla gospodarki ministrów z jego rządu w tym Jadwigi Emilewicz, Jacka Sasina, Tadeusza Kościńskiego, Marka Zagórskiego i Adama Niedzielskiego) czy postaci formatu Thierry’ego Bretona, komisarza Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego za rynek wewnętrzny UE będzie to pierwsza od miesięcy okazja do wspólnego spotkania w tak elitarnym gronie.

Spotkania na szczycie w formule zamkniętych, ekskluzywnych roundtables to zresztą jeden z najmocniejszych punktów Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM. Rządowa stymulacja gospodarki post-COVID-19, kryzys klimatyczny i odpowiedź nań instytucji UE, priorytety polskiej prezydencji w V4 i niemieckiej w UE czy nabierająca tempa rewolucja 4.0 - m.in. te tematy rozgrzeją liderów, spotykających się przy okrągłych stołach. Już na scenie Impactu osób, mających realny, bezpośredni wpływ na gospodarkę będzie jeszcze więcej. Impact’20 da - ich głosem - odpowiedź, jak prowadzić technologiczny wyścig w czasie pandemii, by nie wypaść na krętych wirażach. Plejada liderów biznesu i polityki oznacza więc też obecność takich person jak John Paul Farmer (CTO Nowego Jorku), Georg Hauer (lider N26, wartego miliardy euro neobanku), Julia White (odpowiadająca za rozwój chmury Azure w Microsofcie) oraz Paweł Borys (prezes PFR) czy Wiktor Janicki (pod jego wodzą Roche intensywnie inwestuje w Polsce) i Adam Pieńkowski (dyrektor zarządzający McDonald’s). Impact’20 to też speech dr Davida S. Rickettsa z Uniwersytetu Harvarda, uznawanego za autorytet w dziedzinie kreatywności i innowacji. "Każdy akt twórczy, kreatywny jest u swego początku aktem dysrupcji. To leży u podstaw inżynierii innowacji" - przekonuje Ricketts i tę myśl rozwinie, pokazując, jak nawet największe globalne biznesy-tankowce i państwa potrafią wtłoczyć innowację w swoje DNA.

Integralną częścią kultury i wartości Impact jest też twarda, ekspercka wiedza prezentowana w formie premierowych, nasyconych treścią raportów. Tu poznamy stan gry z kluczowych obszarów gospodarki. Już jutro i pojutrze odsłoni się efekt wielomiesięcznych prac kilku zespołów m.in. dotykających osiągnięć i wyzwań na 30-lecie internetu, raportowania ekologicznych aspektów działalności na giełdach (dlaczego na świecie ESG jest już standardem, a w Polsce wciąż mało popularne?), odpowiedzialności społecznej nauki (m.in. o odpowiedzialności społecznej szkół wyższych w czasie pandemii). Raporty na Impact to także zestawienie analiz i rekomendacji w kwestii gospodarki odpadami nad Wisłą, ale i pierwsze anglojęzyczne badanie pokazujące, jak da się dobrze i szybko budować fintech w Polsce.

Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM uświetni też seria wydarzeń specjalnych. W środę Wicepremier jadwiga Emilewicz ogłosił szczegóły Krajowego Planu Odbudowy, czyli na co przeznaczone zostanie ponad 100 mld dodatkowych środków z UE, wieczorem na specjalnej gali wręczona zostanie prestiżowa Nagroda Gospodarcza Money.pl w 4 kategoriach, m.in. technologii roku oraz firmy roku, tu swoją obecność potwierdził Premier Mateusz Morawiecki. To też podczas Impact’20 oraz ogłoszony zostanie wyczekiwany ranking 200 najbardziej wpływowych osób w polskiej gospodarce, opracowany wspólnie przez redakcje radia RMF FM oraz portali money.pl i 300Gospodarka.pl. To lista osób, które odcisnęły najmocniejsze, pozytywne piętno na polskiej ekonomii w 2020 r. Sposób doboru nazwisk, które znalazły się na liście jest efektem wspólnej analizy procesów zachodzących w polskiej gospodarce i kilkutygodniowych dyskusji przedstawicieli trzech nominujących organizacji. Wreszcie, Impact’20 to też starannie zaplanowane spotkanie na politycznym szczycie, gdzie do ministrów z Grupy Wyszehradzkiej (w tym gronie np. wicepremier Czech - Karel Havlíček), oraz całej śmietanki liderów politycznych z Polski dołączą także Komisarze Europejscy: Kadri Simson i Thierry Breton.

Rozmach i zasięg Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM z powodów epidemiologicznych przeniesiony z Katowic do Warszawy to nie tylko lista obecności uświetniona topowymi nazwiskami, to również potęga wspierających wydarzenie partnerów, wnoszących na scenę wiedzę, jakość i wizję. W tej grupie są m.in. Metropolia GZM, Google, Mastercard, BGK, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Allegro, Astra Zeneca, PKO BP, McDonald’s i Microsoft, czy Orlen, PGNiG, KGHM, PFR czy NCBR oraz Pfizer. Strategicznymi partnerami medialnymi wydarzenia są Wirtualna Polska, Money.pl, RMF FM, 300Gospodarka oraz Dziennik Gazeta Prawna i Forsal.pl.

