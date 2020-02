Po czwartkowym głosowaniu w Sejmie posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała w stronę opozycji środkowy palec. Posłowie nie kryją oburzenia, natomiast sama Lichocka tłumaczy, że padła ofiarą manipulacji i przeprasza w rozmowie z "Faktem".

Kontrowersje wokół gest posłanki J. Lichockiej w Sejmie / X-news

Zaraz po przegłosowaniu przez Sejm przekazania TVP i Polskiemu Radiu 2 mld złotych, posłanka Lichocka zajmując swoje miejsce pokazała w kierunku posłów opozycji środkowy palec.

Posłanka tłumaczyła, że energicznie drapała się po oku, a uchwycona stopklatka przekłamuje jej gest.

Lichocka przeprasza w "Fakcie"

W rozmowie z "Faktem" Joanna Lichocka przyznaje, że nie miała złych intencji, jednak "mogła być bardziej ostrożna z ekspresją".

Mogłam pamiętać, że jesteśmy w trakcie bardzo ostrej kampanii politycznej i wszystko może być wykorzystane przeciwko nam - mówi Lichocka.

Kontrowersje wokół gestu posłanki J. Lichockiej w Sejmie TVN24/x-news

Mimowolnie popełniłam błąd. Jeśli ktoś poczuł się urażony tym gestem, gestem, który nie miał złych intencji, to chciałabym wyrazić ubolewanie i przeprosić - dodaje posłanka.

Na łamach "Faktu" Lichocka zaapelowała również do polityków o panowanie nad emocjami:

Nie używajmy takiej bezwzględnej nienawiści w tej walce, bo ewidentnie też widać złe intencje posłów Platformy. Oni wiedzieli, że ja wyjaśniam ten mój gest, a mimo to wykorzystują go cały czas w złej wierze. To fałsz i manipulacja. Apeluję do wszystkich sił politycznych: traktujmy się uczciwie! - podkreśla Lichocka.

Wcześniej do zdarzenia odniósł się na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński.