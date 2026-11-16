Leonidy 2026: Już tej nocy najbardziej spektakularny deszcz meteorów jesieni

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Zbliża się jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych roku - maksimum Leonidów. Tegoroczny deszcz meteorów, zapowiadany na noc z 17 na 18 listopada, ma szansę dostarczyć niezapomnianych wrażeń miłośnikom patrzenia w rozgwieżdżone niebo. Gdzie i kiedy najlepiej wybrać się na obserwacje?

Maksimum Leonidów w 2026 roku przypada w nocy z 17 na 18 listopada. Według prognoz Międzynarodowej Organizacji Meteorowej (IMO), szczyt aktywności wystąpi o godz. 00:45 czasu polskiego, czyli tuż po północy z wtorku na środę. Jeśli chcesz zobaczyć największą liczbę „spadających gwiazd”, nastaw budzik na 2:00-6:00 nad ranem - to właśnie wtedy radiant, czyli punkt, z którego zdają się wybiegać meteory, znajdzie się najwyżej na niebie. W tym czasie możemy wypatrzeć nawet kilkudziesiąt meteorów na godzinę.

Gdzie spojrzeć w niebo, by nie przegapić spektaklu?

Radiant - czyli punkt, z którego pozornie ‘wylatują’ meteory - znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa. Najlepszy efekt uzyskamy z dala od miejskich świateł i z szeroką panoramą na wschodnią część nieba. Im dalej od miasta i im mniej sztucznego światła, tym więcej „spadających gwiazd” zobaczymy.

Jak przygotować się do obserwacji meteorów? Zadbaj przede wszystkim o ciepłą odzież - listopadowe noce potrafią zaskoczyć mrozem. Jeśli pogoda dopisze, wystarczy wygodne krzesełko lub koc - i trochę cierpliwości. Nie musisz mieć teleskopu - Leonidy najlepiej ogląda się gołym okiem.

Czy przeszkodzi nam światło Księżyca?

Świetna wiadomość dla wszystkich miłośników astronomii: w tym roku Księżyc nie zakłóci nam obserwacyjnej uczty. 17 listopada wypada bowiem jego pierwsza kwadra, a nasz naturalny satelita zajdzie jeszcze przed maksymalną aktywnością Leonidów - w Warszawie około 22:58. Nocne niebo po północy będzie więc na tyle ciemne, że żaden meteor nie umknie naszym oczom.

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Skąd biorą się Leonidy?

Leonidy powstają z drobinek pozostawionych przez kometę 55P/Tempel-Tuttle, która okrąża Słońce raz na ok. 33 lata. Co charakterystyczne, meteory Leonidów są najszybszymi spośród wszystkich głównych rojów - wlatują w atmosferę z prędkością ponad 70 km/s. Ich pęd sprawia, że zostawiają na niebie spektakularne, jasne smugi.

Jak fotografować Leonidy?

Chcesz zachować Leonidy na zdjęciach? Zestaw obowiązkowy to aparat ze statywem i szerokokątny obiektyw. Ze względu na ich prędkość najlepiej robić krótkie serie zdjęć, by rozbłyski nie były zbyt rozmyte. Warto też ustawić ostrość ręcznie i wyłączyć redukcję szumów. Nie zapomnij - nie wszystko da się zaplanować, tu liczy się refleks.