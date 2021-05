Prokuratura w Legnicy wyjaśnia sprawę napaści z nożem na policjanta. Funkcjonariusz postrzelił napastnika.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Wczoraj po południu odebrano zgłoszenie, że jedną z ulic Legnicy idzie zakrwawiony mężczyzna z nożem w ręku. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zaczął on wymachiwać nożem i uciekać, gdy był w pobliżu placu zabaw.



Policjanci się do niego zbliżyli. Wtedy napastnik rzucił się w kierunku jednego z funkcjonariuszy. Mundurowy strzelił z broni trzy razy i ranił go w nogi. Mężczyznę zatrzymano. Trafił do szpitala.



Jak dowiedział się reporter RMF FM, mężczyzna był wielokrotnie karany. Ma za sobą też pobyt w więzieniu i leczył się psychiatrycznie. Jest podejrzenie, że był pod wpływem narkotyków, ale to wykaże badanie. Nie usłyszał jeszcze zarzutów, jednak może mu grozić do 10 lat więzienia.



Prokuratura będzie też wyjaśniać, czy zasadne było użycie broni przez policjanta.