Legitymacja studencka. Zniżki, ulgi i najważniejsze informacje

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Legitymacja studencka potwierdza status studenta i pozwala korzystać z ustawowych ulg, między innymi w transporcie publicznym. Dokument nie zastępuje jednak dowodu osobistego ani paszportu. Warto też pilnować jego ważności – jest ona warunkiem skorzystania z wielu przywilejów.

Zniżki na kolej i komunikację miejską

Jedną z najważniejszych korzyści dla studentów są ulgi na przejazdy. Osoby, które nie ukończyły 26 lat, mogą korzystać z 51-procentowej ulgi na bilety kolejowe. W komunikacji miejskiej ustawowa ulga wynosi natomiast 50 proc.

Zakres i zasady korzystania ze zniżek lokalnych mogą się różnić w zależności od miasta oraz przewoźnika. Przed zakupem biletu warto sprawdzić regulamin konkretnej sieci transportowej.

Studenci mogą też liczyć na rabaty oferowane przez podmioty prywatne – m.in. kina, muzea, księgarnie, obiekty sportowe, restauracje czy firmy świadczące usługi cyfrowe. Nie są to jednak ulgi ustawowe, dlatego ich dostępność i wysokość zależą od oferty danej firmy.

Ważność legitymacji ma znaczenie

Aby korzystać z ulg, legitymacja musi być ważna. Uczelnie potwierdzają jej ważność zgodnie z obowiązującymi przepisami i własną organizacją roku akademickiego.

Co do zasady dokument traci ważność po ukończeniu studiów, skreśleniu z listy studentów albo zawieszeniu w prawach studenta. Wyjątek dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia: ich legitymacja zachowuje ważność do 31 października roku ukończenia studiów. To rozwiązanie pozwala m.in. zachować prawo do ulg w okresie między zakończeniem studiów licencjackich lub inżynierskich a rozpoczęciem studiów drugiego stopnia.

Przed podróżą sprawdź zasady

Przy korzystaniu z biletów ulgowych należy mieć przy sobie ważną legitymację. W czasie kontroli jej brak może oznaczać konieczność dopłaty lub opłaty dodatkowej, nawet jeśli pasażer faktycznie ma status studenta.

Szczegółowe zasady ulg kolejowych publikuje Urząd Transportu Kolejowego. Regulacje dotyczące ważności legitymacji wynikają z przepisów o studiach, dostępnych m.in. w bazie aktów prawnych ISAP.

Dokument potwierdza status, ale nie tożsamość

Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Nie jest natomiast dokumentem tożsamości. Nie można więc posługiwać się nią np. zamiast dowodu osobistego podczas kontroli policyjnej czy w sytuacjach wymagających formalnego potwierdzenia danych i wieku.

Współcześnie dokument ma formę elektroniczną – jest wyposażony w chip i zawiera podstawowe dane studenta, jego zdjęcie oraz informacje o uczelni. W obiegu funkcjonuje także mLegitymacja studencka dostępna w aplikacji mObywatel, jeśli uczelnia umożliwia jej wydanie.