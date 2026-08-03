Łatwiejsze zapisy do lekarza? Rusza kolejny etap centralnej e-rejestracji

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Ponad dwa miliony terminów wizyt u lekarza są dostępne w ramach nowej wersji centralnej e-rejestracji. Od początku sierpnia ten mechanizm jest rozszerzony. Są w nim zapisy na konsultacje u ośmiu kolejnych specjalistów. Według Ministerstwa Zdrowia, ma to uporządkować kolejki do części lekarzy. Do tej pory centralna e-rejestracja obejmowała zapisy na pierwszą wizytę u kardiologa oraz na dwa badania dla kobiet - na mammografię i na test HPV-DNA w kierunku raka szyjki macicy. Te trzy ostatnie świadczenia są od początku lipca objęte centralną e-rejestracją obowiązkowo. Placówki w całym kraju muszą udostępniać wolne terminy właśnie w ramach tego mechanizmu.

W ramach centralnej e-rejestracji od początku sierpnia można zapisać się na wizytę do wybranych placówek między innymi do endokrynologa, do nefrologa, do pulmonologa, do specjalisty chorób zakaźnych i cały czas do kardiologa. Tutaj chodzi tylko o pierwszorazowe wizyty, na które wcześniej musimy dostać skierowanie od naszego lekarza rodzinnego. Centralna e-rejestracja nie działa w przypadkach pilnych i nagłych.

Lekarze porównują e-rejestrację do dużej bazy wolnych dat i godzin wizyt u lekarza na NFZ. Do tej pory podobny mechanizm kojarzył się najczęściej z prywatnymi przychodniami. Część specjalistów, z którymi rozmawiał nasz reporter, liczy, że to faktycznie usprawni umawianie się do lekarza. Ostrzegają jednocześnie, że nagle wolnych terminów nie przybędzie.

Kluczowe jest to, że z centralnej e-rejestracji mogą korzystać też osoby, które nie mają Internetowego Konta Pacjenta i nie korzystają z internetu. Wolne terminy można sprawdzić w swojej przychodni. Placówki muszą umożliwić zapisywanie się też w tradycyjny sposób.

Kolejne rozszerzenia centralnej e-rejestracji planowane są na przyszły rok. W lutym 2027 roku ten sposób zapisywania się ma dotyczyć wizyt u specjalistów chorób wewnętrznych, dermatologów, genetyków, geriatrów i specjalistów zajmujących się leczeniem mukowiscydozy. A od kwietnia przyszłego roku do neurologów, pediatrów, toksykologów i transplantologów oraz specjalistów zajmujących się leczeniem AIDS.

Jak wy oceniacie centralną e-rejestrację? Co waszym zdaniem wymaga poprawy? Do Waszej dyspozycji jest adres fakty@rmf.fm