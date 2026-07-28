Łatwiej będzie zostać strażakiem. MSWiA chce zmian

Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawności fizycznej mężczyznom starającym się o przyjęcie do straży pożarnej wystarczy 45 punktów, a nie jak dotychczas - 50. Jeśli chodzi o kobiety, wymagania obniżono z 46 do 41 punktów.
W przypadku, gdy liczba osób, które zaliczyły test sprawnościowy, jest mniejsza niż liczba stanowisk, o które się ubiegają, limit ten, bez względu na płeć, ma wynosić 38 punktów zamiast dotychczasowych 41.
Jakie są powody tych zmian?
Chodzi o zwiększenie liczby przyjęć do służby, a także o możliwość pozyskania w szeregi straży pożarnej wysoce wykwalifikowanych osób, m.in. z wykształceniem chemicznym, psychologicznym, logistycznym czy też specjalistów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
Jak argumetują autorzy projektu, od początku zeszłego roku straż pożarna prowadziła nabór na 755 stanowisk. Choć kandydatów było ponad 7 tysięcy, to przyjęto jedynie 364 osoby.