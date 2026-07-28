Łatwiej będzie zostać strażakiem. MSWiA chce zmian

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Łatwiej będzie zostać strażakiem. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w straży pożarnej. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w straży pożarnej; fot. Soft Light

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w straży pożarnej; fot. Soft Light / Shutterstock

Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawności fizycznej mężczyznom starającym się o przyjęcie do straży pożarnej wystarczy 45 punktów, a nie jak dotychczas - 50. Jeśli chodzi o kobiety, wymagania obniżono z 46 do 41 punktów.

W przypadku, gdy liczba osób, które zaliczyły test sprawnościowy, jest mniejsza niż liczba stanowisk, o które się ubiegają, limit ten, bez względu na płeć, ma wynosić 38 punktów zamiast dotychczasowych 41.

Jakie są powody tych zmian?

Chodzi o zwiększenie liczby przyjęć do służby, a także o możliwość pozyskania w szeregi straży pożarnej wysoce wykwalifikowanych osób, m.in. z wykształceniem chemicznym, psychologicznym, logistycznym czy też specjalistów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Jak argumetują autorzy projektu, od początku zeszłego roku straż pożarna prowadziła nabór na 755 stanowisk. Choć kandydatów było ponad 7 tysięcy, to przyjęto jedynie 364 osoby.