"Jeśli zależy ci na dobru dzieci, to opowiedz, co widziałeś, weź swój telefon" - apelował Sylwester Latkowski do Borysa Szyca. Dziennikarz i reżyser filmu "Nic się nie stało" w rozmowie z Onetem powiedział, że nie bez powodu aktor został przez niego pokazany.

W zeszłym tygodniu w Telewizji Polskiej premierę miał reportaż Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało", opowiadający o aferach pedofilskich w sopockich klubach. Po jego emisji Latkowski zaatakował kilku celebrytów, domagając się od nich ujawnienia "co widzieli".

Chciałbym zacząć od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś - że byłeś pijany wtedy, ćpałeś, mało pamiętasz... Czas, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś - mówił Latkowski.

Latkowski był pytany o tę sprawę w programie "Onet Opinie". To nie chodzi o to, że było się tam raz, chodzi o to, że pływało się łódką z pedofilem. Jeśli zależy ci na dobru dzieci, to opowiedz, co widziałeś, weź swój telefon - mówił.

Chciałbym, żeby Szyc ujawnił prywatną korespondencję z tamtego czasu, z rozmów z Marcinem T., jak wglądała rozmowa na łódce. Aby zechciał pokazać, jak rozmawiał też z “Krystkiem", jakie zdjęcia sobie pokazywali i wymieniali - zaznaczył w rozmowie z Onetem.

Sylwester Latkowski powiedział także, że sprawa klubu "Zatoka Sztuki" jego zdaniem może się zakończyć wyłącznie wyrokiem na "Krystku". Duże pieniądze, materiały kompromitujące, które zarejestrowali ludzie związani z "Zatoką Sztuki". Układ, który tworzą wzajemne zależności. To nie jest normalne, że po zdjęciach dobija się do wydawczyni tygodnika "Wprost" znany adwokat poprzez innych adwokatów i zastrasza. To nie jest normalne - stwierdził Latkowski.

Pedofilia w sopockich klubach

20 maja TVP wyemitowała film "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego. Według zapowiedzi, dokument miał obnażyć mechanizmy działania pedofilów związanych z polskim show-biznesem.

W rzeczywistości obraz Latkowskiego skupił się na sprawie samobójstwa 14-letniej Anaid z Gdańska, która w 2015 roku rzuciła się pod pociąg po tym, jak wyznała koleżance, że została zgwałcona. Miała wpaść w sidła stręczycieli z sopockiego klubu "Zatoka Sztuki". W lokalu nastolatki miały być wykorzystywane seksualne, brać narkotyki i być zastraszane.

To była przykrywka do działań pedofilskich, stręczycielskich czy produkcji prostytutek - wypowiadał się w filmie prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Wśród oskarżonych w sprawie przestępstw w sopockich klubach jest Krystian W., ps. "Krystek" , medialnie nazywany "łowcą nastolatek". Sąd skazał go do tej pory jedynie na trzy lata więzienia za brutalne zgwałcenie 16-latki. Oskarżony jest jednak także o szereg przestępstw na 33 młodych dziewczynach. Miało do nich dojść między 2006 a 2015 rokiem, m.in. w Trójmieście, Pucku, Wejherowie i Władysławowie. "Krystkowi" przedstawiono także zarzut w związku z samobójstwem Anaid.

Razem z "Krystkiem" oskarżonych jest także czterech mężczyzn w tym Marcin T., ps. "Turek" , zarządca m.in. "Zatoki Sztuki". Prokuratura zarzuciła mu popełnienie przestępstw seksualnych wobec pięciu nieletnich dziewczyn. Nie wnioskowano jednak o jego areszt ani nie dostał zakazu opuszczania kraju.

W filmie pokazane jest, że do klubów "Turka" przychodziły znane gwiazdy. Wśród gości lokali wskazano m.in. Kubę Wojewódzkiego z ówczesną partnerką Renatą Kaczoruk, Adama "Nergala" Darskiego, Krzysztofa Skibę, Piotra "Liroya" Marca, Natalię Siwiec czy Blankę Lipińską. Marcin T. miał niektórych znać, a nawet być "przyjacielem". Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów, że którakolwiek z wymienionych osób wiedziała, co dzieje się w lokalu.

Sylwester Latkowski oskarża

Po emisji filmu podczas dyskusji z dziennikarzami TVP Sylwester Latkowski zwrócił się do Borysa Szyca, Kuby Wojewódzkiego i Jarosława Majdana z apelem, by opowiedzieli, co naprawdę działo się w sopockich klubach.

Dziennikarz śledczy wymienił także nazwisko reżysera tzw. kina moralnego niepokoju Krzysztofa Zanussiego. To nie może być tak, jak udało się Krzysztofowi Zanussiemu w 2005 roku, który wybrnął ze sprawy Dworca Centralnego - mówił Latkowski.

Po emisji filmu i dyskusji z autorem kilku wydało oświadczenia. Kuba Wojewódzki oraz Radosław Majdan zapowiedzieli pozwy wobec Latkowskiego i TVP.

Borys Szyc opublikował z kolei na swoim Facebooku pismo od adwokata. Informujemy, że wszelkie informacje ukazujące się w ostatnim czasie w mediach stanowią tylko i wyłącznie insynuację nieopartą jakimikolwiek dowodami i dalekie są od standardów etyki i rzetelności dziennikarskiej - czytamy w piśmie.