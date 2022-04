Na rynku dostępne są setki modeli komputerów różnego typu. Ostatnimi czasy coraz częściej decydujemy się na zakup komputerów przenośnych, czyli laptopów. Są to urządzenia lekkie, o dużej mocy, które mogą nam posłużyć zarówno do wytężonej pracy, jak i stać się podstawą domowej rozrywki, z powodzeniem np. zastępując telewizor. Należy jednak pamiętać, że laptop laptopowi nierówny, a więc czego innego będą szukały osoby namiętnie oddające się grom komputerowym, a na co innego postawi senior, któremu laptop zastępuje codzienną prasę. W laptopach biznesowych mniejsze znaczenie może mieć rozdzielczość Full HD, ale ilość pamięci RAM może być tutaj bardzo ważna. Warto więc szukać takich laptopów, dzięki którym będziemy mogli zrealizować wszystkie nasze zadania, które stawia przed nami codzienność. Inwestycja w taki komputer powinna więc być dobrze przemyślana. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że dobrze wydaliśmy nasze pieniądze.

Jaki laptop wybrać - możliwości, z których warto skorzystać

Laptopy od wielu już lat święcą tryumfy w naszych domach, biurach oraz w innych miejscach, w których można z nich swobodnie korzystać. Jeśli więc w polu naszych zainteresowań leżą np. laptopy dotykowe albo np. laptopy Lenovo z podświetlaną klawiaturą, to koniecznie powinniśmy się za nimi dobrze rozejrzeć. Najlepszym miejscem do tego typu poszukiwań będzie Internet.

Znajdziemy tam z pewnością dobrej jakości ranking laptopów, który pomoże nam dokonać tego wyboru. Specjalistyczny ranking tego typu będzie dostępny np. na stronie sprzedażowej marketu elektronicznego RTV Euro AGD, którą to stronę bez trudu znajdziemy w sieci. Jest to bardzo dobrze zaopatrzony sklep, w którym możemy dokonać wyboru pomiędzy ponad dziewięciuset laptopami, mających zróżnicowane ceny oraz parametry techniczne. Bez kłopotu nabędziemy tam więc np. laptopy HP o rozdzielczości Full HD, w których swoje zadanie spełni solidna zintegrowana karta graficzna oraz odpowiednia ilość pamięci RAM.

Zaletą zakupów w tym markecie będzie także to, że dobrej jakości laptop z podświetlaną klawiaturą, możemy tam nabyć w korzystnym systemie ratalnym "zero procent". To pozwoli nam go spokojnie spłacać oraz korzystać z komputera praktycznie od jutra. Warto więc udać się tam na wirtualne zakupy, bo na pewno znajdziemy tam komputer na miarę naszych potrzeb.

Laptop do przeglądania Internetu, a może laptop gamingowy? Wszystko w Twoich rękach

Im więcej będziemy wiedzieć na temat własnych potrzeb, tym lepiej dobierzemy do nich laptopa. Taki wybór ułatwi nam nie tylko ranking laptopów, ale specjalistyczne blogi oraz vlogi, które są prowadzone przez osoby z pasją, pokazujące czego możemy oczekiwać od danego laptopa z dyskiem SSD.

Pamiętajmy, że zamiast wydawać pieniądze na takie, nie zawsze przydatne gadżety jak np. podświetlana klawiatura, lepiej skupić się na głównych parametrach technicznych tego typu komputerów. Z pewnością warto więc zwrócić uwagę na wielkość ekranu oraz jego rozdzielczość. Najlepiej byłoby tutaj wybrać laptopa o przekątnej 15,6 albo 17,3 cala i rozdzielczości Full HD.

Takie laptopy sprawdzą się w przypadku gier komputerowych oraz z powodzeniem będą mogły zastąpić mały telewizor. Kolejną istotną sprawą będzie wydajny procesor np. Intel Core i5, i7 lub i9 czy też zaawansowany procesor AMD Series. Im lepszy procesor, tym lepiej nasze urządzenie będzie się zachowywało podczas gier, czy też radziło sobie z dużą ilością otwartych kart. Znaczenie będzie tutaj także miała ilość rdzeni w danym procesorze. Zasada jest prosta - im więcej rdzeni, tym lepiej dla nas.

Pamięć RAM powinna się zawierać w przedziale od 8 do przynajmniej 12 gigabajtów pamięci. W przypadku zaawansowanych procesów, jakie zamierzamy przeprowadzać na naszym komputerze możemy sięgnąć po maszyny z większą ilością RAM. Podstawowe 4 GB RAM z pewnością wystarczy osobom, dla których komputer ma być przepustką do przeglądania sieci, czy też sprawdzania poczty mejlowej.

Jak więc widzimy odpowiedź na pytanie, jaki laptop kupić ma sporo podpunktów - warto o tym zawsze pamiętać. Kto pyta, nie błądzi i kupuje laptopa zaopatrzonego np. w taki procesor Intel, jakiego naprawdę potrzebuje.

Karta graficzna, pamięć RAM, procesor Intel Core, przekątna ekranu - szczegóły mają kolosalne znaczenie

Jeśli laptop ma być prawdziwym centrum gier, to warto doń kupić dedykowaną kartę graficzną, dzięki której obraz oraz szybkość taktowania będą naprawdę bez zarzutu. Laptop powinien być także wyposażony w czytnik linii papilarnych oraz dysk SSD, który zdecydowanie góruje nad dyskami HDD.

Modele laptopów posiadające zintegrowany układ graficzny będą wystarczające np. do pracy biurowej, czy też oglądania filmów. Nie w każdym przedziale cenowym znajdziemy więc laptopy, których karty graficzne zrobią na nas wielkie wrażenie, a procesor Intel Core i5 to nie to samo co "dziewiątka". Warto więc dokładnie przejrzeć np. ranking laptopów, by sprawdzić który dysk SSD będzie najbardziej wydajny.

Przy zakupie laptopa miejmy więc oczy szeroko otwarte, oglądając np. polecane laptopy, bo to z pewnością nam się opłaci.