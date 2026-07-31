Kurator rodzinny wejdzie do mieszkania? Resort szykuje zmiany

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Resort sprawiedliwości przygotowuje reformę, która ma zwiększyć uprawnienia kuratorów rodzinnych. Zmiany przewidują, że nadzorcy będą mogliby żądać informacji od szkół i placówek medycznych, szybko sprawdzać karalność osób mieszkających z dzieckiem oraz żądać dostępu do pomieszczeń, w których to dziecko przebywa.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa dziecka

W planowanej ustawie o postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych resort sprawiedliwości chce uporządkować rozproszone dziś regulacje i stworzyć kuratorom narzędzia pozwalające skuteczniej wykonywać orzeczenia, zwłaszcza wtedy, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka - pisze gazeta.



Wskazuje, że podstawową zmianą ma być nadanie zawodowemu kuratorowi rodzinnemu statusu organu postępowania wykonawczego. Obecnie kuratorzy dla dorosłych są umocowani w tej roli w kodeksie karnym wykonawczym, natomiast pozycja kuratorów rodzinnych nie została uregulowana analogicznie. Ministerstwo chce wyrównać status obu pionów kurateli.

NFZ zmienia zasady. Część operacji tylko w wyspecjalizowanych oddziałach Od 1 października niektóre zabiegi finansowane przez NFZ będą mogły być wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych. Oznacza to, że pacjenci nie przejdą już takich operacji na zwykłych oddziałach chirurgii ogólnej. Dla części z nich będzie…

Jakie zmiany są planowane?

Kurator będzie mógł żądać potrzebnych danych m.in. od szkoły, przedszkola, żłobka, policji, prokuratury i podmiotu leczniczego. „Kurator zyska uprawnienie do tego, żeby żądać informacji od wszystkich podmiotów, od których te informacje będą potrzebne w realizacji przez niego czynności służbowych związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu, i będzie miał prawo złożyć do sądu wniosek o nałożenie grzywny na instytucję czy podmiot, który takiej informacji nie udzieli” – zapowiedział cytowany przez „Rz” Mateusz Korzeniowski, wicedyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS.



Projekt ma również określić zakres czynności kuratora w miejscu zamieszkania rodziny. Zapisy mają zobowiązać osoby, wobec których są prowadzone działania przez kuratora sądowego, do wpuszczenia kuratora do mieszkania, okazania mu wszystkich pomieszczeń i dzieci pozostających pod pieczą tych osób oraz umożliwić zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą osób objętych postępowaniem.