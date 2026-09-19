Kumulacja marzeń! 300 mln zł do wygrania w Eurojackpot

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W piątkowym losowaniu Eurojackpot żadnemu z graczy nie udało się wytypować wszystkich szczęśliwych liczb i zgarnąć wygranej w wysokości 260 mln złotych. To oznacza tylko jedno – kumulacja rośnie, a w najbliższym losowaniu do wygrania będzie aż 300 milionów złotych. To rekordowa pula, która może odmienić życie jednego z graczy już we wtorek, 22 września.

Wyniki losowania z 18 września – kto był najbliżej fortuny?

W ostatnim losowaniu padły następujące liczby: 4, 25, 30, 32, 33 oraz 4 i 5. Choć nikt nie zgarnął głównej wygranej, nie zabrakło szczęśliwców, którzy trafili wygrane drugiego stopnia (5+1). Trzech graczy z Hiszpanii, Czech i Słowacji wzbogaci się o ponad 700 tysięcy euro każdy.

W Polsce najwyższe wygrane padły na piątym stopniu (4+1). 37 osób otrzyma po 18 668 złotych.

Warto jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek, który automatycznie odprowadza Totalizator Sportowy.

Jak grać w Eurojackpot? Zasady są proste!

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa, która od 2012 roku przyciąga miliony graczy w całej Europie. W Polsce zadebiutowała we wrześniu 2017 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością.

Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych.

Główna wygrana trafia do osoby, która poprawnie wskaże cały zestaw. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki, między godziną 20:00 a 21:00.