Szokujący incydent podczas mszy w kościele w Szubinie w woj. kujawsko-pomorskim.

Szokujący incydent podczas mszy w kościele w Szubinie w woj. kujawsko-pomorskim / Jacek Skóra / RMF FM

62-letnia kobieta podczas wieczornej mszy wtargnęła do kościoła, podeszła do ołtarza i wrzuciła na ołtarz ciało psa. Zakłóciła też uroczystość serią wulgarnych wyzwisk.



Mieszkanka Szubina została już zatrzymana przez policję. Funkcjonariusze podkreślają, że są poważne wątpliwości co do jej stanu psychicznego.



Postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone w kierunku zakłócenia aktu religijnego, ale też znęcania się nad zwierzęciem.