Dużo zmian dotyczących dostępu do leków czeka od dzisiaj polskich pacjentów. Wraz z początkiem września, osoby, które mają mniej niż osiemnaście i więcej niż sześćdziesiąt pięć lat mogą korzystać z pakietu wybranych leków za darmo. To jeszcze nie wszystko, bo od dzisiaj obowiązuje też nowa lista leków refundowanych.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jeśli chodzi o listy od bezpłatnych leków dla najmłodszych i najstarszych, lekarze, z którymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz, zwracają uwagę na to, że od dzisiaj osoby, które mają 65. lat i więcej mogą za darmo zaszczepić się przeciwko pneumokokom, czyli przeciwko bakteriom szczególnie groźnym dla seniorów.

To jest najczęstsza bakteria, która powoduje zapalenie płuc, a zapalenie płuc jest chorobą na tyle poważną, że osobę starszą może wysłać do szpitala, a nawet zabić - tłumaczy specjalista chorób zakaźnych i wakcynolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Lux Medu profesor Ernest Kuchar.

Szczepionka przeciwko pneumokokom podawana jest dorosłym w formie jednej dawki.

Z kolei dzieci od dzisiaj mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Do wyboru są trzy szczepionki, wśród nich donosowa, podawana bez zastrzyku, jako aerozol. Na liście wybranych bezpłatnych leków dla dzieci jest też szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.

Bardzo się cieszę, że w wykazie są szczepionki, medycyna prewencyjna to bardzo ważna sprawa, chrońmy siebie, chrońmy nasze dzieci - komentowała pediatra i neurolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Anna Kostera-Pruszczyk. Wiem, że wątpliwości wzbudziło to, czy na liście powinny być antybiotyki. Okazuje się, że antybiotyki są w wykazach. Pamiętajmy, że fakt, że lek jest objęty pełną refundacją, nie oznacza że ten lek każdy może kupić w najbliższym sklepie spożywczym lub aptece. To oznacza, że dalej decyzję o zaleceniu konkretnego leku, w tym wypadku antybiotyku, powinien podjąć lekarz po wnikliwym badaniu pacjenta, także małego pacjenta - dodaje prof. Anna Kostera-Pruszczyk.

Grupa przed osiemnastym rokiem życia i po sześćdziesiątych piątych urodzinach liczy w Polsce ponad 16 milionów osób.

TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY NA TEMAT DARMOWYCH LEKÓW DLA NAJMŁODSZYCH I DLA NAJSTARSZYCH

Co nowego pojawiło się na liście leków refundowanych?

Najważniejsza zmianana liście refundacyjnej to nowy program lekowy dla kobiet z rakiem trzonu macicy. Taką diagnozę rocznie w Polsce słyszy ponad sześć tysięcy kobiet.

Program lekowy opiera się na immunoterapii. Jest grupa pacjentek, których rokowania są złe, i wprowadzenie tego programu lekowego uważam za szansę dla tej grupy pacjentek - komentuje w rozmowie z RMF FM profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Na nowej liście refundacyjnej są w sumie dwa nowe programy lekowe: leczenia pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium oraz leczenia pacjentów z chorobą przeciwko gospodarzowi.

Nowe substancje, które będą finansowane w ramach listy refundacyjnej, to: dostarlimab (Jemperli), terapia CAR-T z zastosowaniem breksukabtagenu autoleucelu (Tecartus) oraz selpercatinib (Retsevmo) do leczenia pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy.

TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY NOWEJ LISTY REFUNDACYJNEJ