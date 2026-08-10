Które leki będą refundowane? Ustalenia RMF FM

RMF24

Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się na październikowej liście refundacyjnej – dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ministerstwo Zdrowia podjęło pierwsze decyzje dotyczące tego, co zmieni się jesienią.

Od października refundowany będzie między innymi lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Miesięczna terapia kosztuje prawie trzydzieści tysięcy złotych. O tej chorobie głośno było wiosną, gdy pieniądze na jedną z terapii zbierał w czasie przejazdu rowerem youtuber i influencer Łatwogang.

Wiosenna zbiórka Piotra Hanckego, znanego jako Łatwogang, skierowała uwagę całej Polski na dzieci chorujące na rzadką chorobę genetyczną, jaką jest dystrofia mięśniowa Duchenne’a. W ciągu kilku dni udało się zebrać blisko 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców.

Ministerstwo Zdrowia jasno zapowiedziało, że refundacji tej konkretnej terapii w Polsce nie będzie. Powodem była decyzja Europejskiej Agencji Leków, która odmówiła dopuszczenia preparatu do obrotu w Unii Europejskiej. EMA uznała, że w badaniach nie wykazano korzyści ze stosowania leku. W głównym badaniu z udziałem 125 dzieci poprawę zaobserwowano zarówno u pacjentów po terapii jak i u tych, którzy otrzymali placebo, a różnica nie była istotna statystycznie.

Od października w Polsce refundowany będzie inny lek (Agamree). Chorzy nie mają wielu leków, które mogliby stosować w przypadku dystrofii mięśniowej Duchenne'a. Od października refundowany będzie pierwszy lek - potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem wiceminister zdrowia odpowiedzialna za politykę lekową Katarzyna Kacperczyk.

Kolejne zmiany w chorobach rzadkich

Kolejna zmiana to refundacja od jesieni leku na rzadką chorobę określaną skrótem VHL. Czyli Zespół von Hippla-Landau. Jest to choroba genetyczna, z którą w całej Polsce zmaga się ponad tysiąc osób.

Wstępny wykaz refundacyjny Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować we wrześniu. Wtedy projekt trafi do konsultacji. Nowa lista zacznie obowiązywać 1 października.