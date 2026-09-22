Która uczelnia w Polsce i na świecie jest najlepsza? Poznaj szczegóły rankingów

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- Najlepszą uczelnią wyższą na świecie jest Harvard University. - Wśród polskich uczelni prym wiodą Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. - Jak wypadają polskie uczelnie w światowych rankingach?

Opublikowany ranking Center for World University Rankings (CWUR) 2026 nie przyniósł niespodzianek na podium. Najlepszą uczelnią świata ponownie został uznany Harvard University, który od lat nie schodzi z najwyższej pozycji w globalnych zestawieniach. Tuż za nim uplasowały się Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz Stanford University. W ścisłej czołówce znalazły się także brytyjskie University of Cambridge i University of Oxford, potwierdzając dominację uczelni anglosaskich w światowej nauce.

CWUR to jeden z najbardziej obiektywnych rankingów na świecie – nie opiera się na ankietach czy subiektywnych ocenach, lecz na twardych danych dotyczących jakości badań naukowych, liczby cytowań, osiągnięć absolwentów oraz reputacji akademickiej. W tegorocznej edycji przeanalizowano ponad 21 tysięcy uczelni z całego globu, a do ścisłej czołówki trafiło zaledwie 2000 z nich.

Polskie uczelnie wśród światowej elity

Choć polskie uczelnie nie znalazły się w ścisłej czołówce, to jednak kilka z nich uplasowało się bardzo wysoko, trafiając do pierwszego tysiąca najlepszych szkół wyższych świata.

Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Jagielloński, zajmując 396. miejsce. Tuż za nim znalazł się Uniwersytet Warszawski (438. miejsce), a kolejne pozycje zajęły: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (627.), Politechnika Warszawska (762.), Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (807.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (859.), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (889.), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (890.), Warszawski Uniwersytet Medyczny (908.) oraz Uniwersytet Wrocławski (941.).

Najlepsze polskie uczelnie wg. rankingu Perspektywy

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2026 obejmuje publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, które:

posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej,

mają co najmniej 300 studentów studiów stacjonarnych,

posiadają przynajmniej dwa roczniki absolwentów.

Na ocenę w rankingu składają się z kolei: –

Prestiż – 12 proc.

Absolwenci na rynku pracy – 12 proc.

Potencjał naukowy – 13 proc.

Efektywność naukowa – 30 proc.

Innowacyjność – 8 proc.

Warunki kształcenia – 10 proc.

Umiędzynarodowienie – 15 proc.

Według rankingu Perspektywy w 2026 roku, na pierwszym miejscu znalazły się ex aequo Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Na podium stanęła też Politechnika Warszawska.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Ranking szanghajski: Polskie uczelnie utrzymują pozycje

Dużą popularnością cieszy się także tzw. ranking szanghajski – Academic Ranking of World Universities (ARWU). W najnowszej edycji tego zestawienia, podobnie jak w CWUR, pierwsze miejsce przypadło Harvardowi.

Wśród polskich uczelni najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski (przedział 401–500), a tuż za nim Uniwersytet Jagielloński (501–600). Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się w przedziale 701–800, a cztery kolejne polskie szkoły wyższe – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska – uplasowały się w grupie 901–1000.

Warto zauważyć, że liczba polskich uczelni w rankingu szanghajskim w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie, choć w porównaniu do wcześniejszych lat jest nieco niższa. Dwa lata temu w zestawieniu było osiem polskich placówek, a w 2022 roku aż jedenaście.

Globalna rywalizacja: Amerykańskie i chińskie uczelnie na prowadzeniu

Światowe rankingi uczelni wyraźnie pokazują dominację amerykańskich uniwersytetów – w pierwszej setce ARWU aż 37 szkół pochodzi z USA. Wysoko plasują się także uczelnie brytyjskie, niemieckie, włoskie i hiszpańskie. Coraz większą rolę odgrywają również uczelnie chińskie – wśród tysiąca najlepszych znalazło się aż 257 placówek z Państwa Środka, a do pierwszej setki weszło ich 18, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wśród uczelni z Unii Europejskiej najwyżej sklasyfikowano Paris-Saclay University (13. miejsce), natomiast wśród brytyjskich szkół prym wiodą University of Cambridge i University of Oxford.