Kto stoi za aferą Zondacrypto? Wyniki najnowszego sondażu

RMF24

Ponad połowa Polaków uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość jest najbardziej związane z aferą Zondacrypto – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja, którą wskazało niecałe 25 proc. respondentów. Podium zamyka Koalicja Obywatelska z wynikiem nieco ponad 22 proc.

Afera związana z giełdą kryptowalut Zondacrypto elektryzuje opinię publiczną. Najnowszy sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie „Rzeczpospolitej” pokazuje, że 53 proc. badanych za najbardziej obciążone w tej sprawie uznaje Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja, którą wskazało 24,8 proc. ankietowanych. Koalicja Obywatelska zamyka podium z wynikiem 22,2 proc.

Afera Zondacrypto. Sąd zdecydował o areszcie dla Romana Ż. Jak poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek, Sąd Rejonowy Katowice Wschód przychylił się do wniosku prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż., który jest jedną z kluczowych postaci w śledztwie dotyczącym giełdy…

PiS pod ostrzałem nawet wśród własnych wyborców

86 proc. zwolenników partii rządzących uważa PiS za najbardziej obciążoną aferą Zondacrypto partię. Co ciekawe, wśród wyborców partii opozycyjnych PiS jest niemal równie często wskazywane jako środowisko obciążone aferą, co Koalicja Obywatelska – odpowiednio 41 proc. i 49 proc.

Warto zwrócić uwagę, że ponad 25 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać żadnej partii jako najbardziej obciążonej aferą Zondacrypto. Może to świadczyć o braku wiedzy na temat szczegółów sprawy lub o ogólnym zniechęceniu do polityki.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż został zrealizowany metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) w dniach 4-5 września 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1068 osób. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedno ugrupowanie.