Kto sfinansował piknik Morawieckiego? „Gigantyczny zasób ludzi”

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Debaty, grill, ping-pong, a także liczne atrakcje dla dzieci – tak wyglądało wczorajsze wydarzenie „Rozwój + Wy” zorganizowane przez Mateusza Morawieckiego. Jak zaznaczył były premier, impreza została sfinansowana ze składek stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonywał dziś, że jego inicjatywa przyciąga tysiące chętnych, zdradził też, w jaką grupę wyborców będzie celował klub.

Piknik po politycznym trzęsieniu ziemi. Kto wyłożył pieniądze?

W piątek odbyło się wydarzenie „Rozwój + Wy”, czyli zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia „Rozwój Plus” z sympatykami inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Piątkowy grill przebiegał jednak w cieniu ogromnych zawirowań politycznych.

Grill z Morawieckim. Ping-pong, Odyseusz i mnóstwo polityki Debaty o bezpieczeństwie, demografii i przyszłości prawicy, rozmowy z udziałem polityków różnych środowisk oraz wystąpienia Mateusza Morawieckiego złożyły się na wydarzenie „Rozwój + Wy” w Warszawie. Piątkowy grill odbył się w cieniu rozłamu w PiS.…

Przypomnijmy: o północy z 23 na 24 lipca upłynął termin ultimatum postawionego przez kierownictwo PiS, wymagającego deklaracji o nieprzynależeniu do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia. Choć początkowo prezes Jarosław Kaczyński ogłosił rezygnację części działaczy, a sprawa trafiła do rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, politycy skupieni wokół Morawieckiego uznali, że nie są już w PiS. W efekcie w czwartek w Sejmie oficjalnie powstał klub parlamentarny Rozwój Plus, liczący 40 posłów, jednego senatora oraz trzech europosłów.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące finansowania piątkowego wydarzenia, były premier wyjaśnił źródło pochodzenia środków.

Była ona finansowana przez tych, którzy złożyli się na stowarzyszenie „Rozwój Plus”, ponieważ impreza była realizowana w ramach społecznych działań członków stowarzyszenia – tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył przy tym, że piknik nie stanowił zarzewia konfliktu, lecz przyciągnął bardzo różnorodne środowiska.

Z tego względu na tym pikniku pojawiały się osoby, które naprawdę były po różnych stronach barykady. Byli tam ludzie młodsi - i ich była większość - i byli ludzie starsi. Byli ludzie z Polski lokalnej, z mniejszych miast, z wiosek z całej Polski, ale byli też ludzie z aglomeracji. Byli pracownicy, ale byli też przedsiębiorcy. Skala rozpiętości osób od strony zawodowej, wiekowej, różnych grup była naprawdę imponująca – dodał były premier.

Celują w rozczarowanych wyborców. Jesienią „wielka konwencja”

Jak poinformował były szef rządu, stowarzyszenie liczy już setki członków, a kolejne tysiące wyrażają chęć dołączenia. Strategia nowo powstałej formacji opiera się na zagospodarowaniu wyborców, którzy odsunęli się od dotychczasowych ugrupowań.

Dzisiaj ta popularność to około 25 proc., a więc to gigantyczny zasób ludzi rozczarowanych – zauważył Morawiecki, odnosząc się do spadku poparcia dla rządu Zjednoczonej Prawicy z dawnych 45 procent.

Polityk dodał, że oferta stowarzyszenia nie ograniczy się jedynie do prawicy.

Do nich również będziemy starali się kierować naszą ofertę – powiedział Morawiecki, precyzując, że propozycje „Rozwoju Plus” będą adresowane także do osób rozczarowanych działaniami Trzeciej Drogi oraz Koalicji, a także do niezdecydowanych wyborców.

Formacja nie zamierza zwalniać tempa. Były premier oficjalnie zapowiedział, że już 15 października odbędzie się „wielka konwencja” stowarzyszenia Rozwój Plus, która ma przypieczętować pozycję nowej siły na polskiej scenie politycznej.