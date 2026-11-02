Kto przyszedł dziś do pracy? Pat w Trybunale Konstytucyjnym

RMF24

Wybrani przez Sejm nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego niemal w pełnym składzie stawili się dziś w miejscu pracy. Jak ustalił reporter RMF FM Marek Mikołajczyk, do TK zmierza dotychczasowy prezes Bogdan Święczkowski. Pojawić ma się także wiceprezes Bartłomiej Sochański. Nie wiadomo jednak, czy uda im się wejść do budynku. Napięta sytuacja jest pokłosiem piątkowo-sobotnich incydentów, które jedna strona nazywa przywracaniem praworządności, a druga zamachem stanu.

Trybunał między młotem a kowadłem

Dziś kolejny dzień manifestacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Aleja Szucha nadal jest wyłączona z ruchu.

Sędziowie Anna Korwin-Piotrowska oraz prof. Krystian Markiewicz potwierdzili w rozmowie z naszym reporterem, że dzisiaj w budynku Trybunału Konstytucyjnego są wszyscy sędziowie wybrani w tym roku przez Sejm. Mowa o siedmiu osobach, ponieważ jeden sędzia, Dariusz Szostak, przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Na razie jednak nie wiadomo, czy w budynku pojawią się sędziowie wybrani przez poprzedni Sejm. Prezes Bogdan Święczkowski i wiceprezes Bartłomiej Sochański mają zmierzać na miejsce, ale nie wiadomo, czy wejdą do budynku.

Kierująca TK sędzia z najdłuższym stażem Anna Korwin-Piotrowska podkreśliła wczoraj w TVN24, że działania, które podjęła w piątek wobec prezesa i wiceprezesa. to nie „zawieszenie w czynnościach prawnych”, a „natychmiastowa przerwa w czynnościach urzędowych sędziego”. Uściśliła, że podstawę prawną stanowi art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Dla prawej strony sceny politycznej, w tym prezydenta, jest to zamach stanu. Koalicja rządząca tłumaczy jednak, że jest to przywracanie praworządności po kryzysie w Trybunale Konstytucyjnym trwającym od co najmniej kilku lat.

Mocne oświadczenie byłych prezesów TK: Wyjściu z kryzysu nie służy zachowanie Prezydenta RP Działania podjęte przez sędziów wybranych przez Sejm mają przywrócić zgodne z konstytucją funkcjonowanie TK - ocenili byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Zaapelowali o umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych procedur, wskazując, że jest to…

Takiej nocy w Polsce nie było od lat

Wieczorem w piątek, 30 października, oraz w nocy z piątku na sobotę, 31 października, doszło do wielu burzliwych wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym. Na stronie internetowej TK ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, a osobą kierującą pracami Trybunału została ogłoszona - wybrana przez obecny Sejm - sędzia z najdłuższym stażem, Anna Korwin-Piotrowska. W nocy prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby TK.

W mediach opublikowano liczne nagrania pokazujące jego siłowe wejście do budynku TK, spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału oraz przepychanki między manifestującymi. Dwie strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu tego zajścia.

Przed budynkiem TK zebrani protestujący modlili się, śpiewali „Rotę”, hymn, a jeden z protestujących - w asyście posła PiS Mariusza Goska - użył szlifierki, by przeciąć łańcuch zabezpieczający bramę. Zgromadzili się tam również politycy prawicy, m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak czy Robert Bąkiewicz. Jeśli to tak dalej pójdzie, to można sądzić, że będzie dochodziło do zbrodni, do zabójstw, do tego, co prowadzi do polaryzowania społeczeństwa - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent opuścił budynek TK przed godz. 5:00.

Kaczyński i Braun ramię w ramię pod Trybunałem. Nocne zdjęcie, zmiana frontu? „Randomowe selfie spod TK” - tak zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim podpisał Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej. Politycy uczestniczyli w nocnym zgromadzeniu pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wcześniej…

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbywały się rozmowy z niektórymi przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Karol Nawrocki rozmawiał m.in. z Grzegorzem Braunem, Sławomirem Mentzenem, Krzysztofem Bosakiem, Adrianem Zandbergiem, Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Wieczorem orędzie wygłosił natomiast premier Donald Tusk, który powiedział m.in., że „atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego”, a „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.