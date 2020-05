​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Łapiński. Byłego prezydenckiego ministra i rzecznika i byłego posła PiS zapytamy o "prekampanię" wyborczą, która w ubiegły weekend rozgorzała na całego. Kto ma większe szanse na zwycięstwo w wyborach - Rafał Trzaskowski, który dopiero co dołączył do wyścigu do fotela głowy państwa, czy też urzędujący prezydent Andrzej Duda, który po sondażowych spadkach stara się, by jego kampania nabrała impetu?

