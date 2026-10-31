Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Hołownia: To przynosi Polsce wstyd

RMF24

Nocne wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego wstrząsnęły polską sceną polityczną. Szymon Hołownia, przewodniczący klubu Polska 2050, zaapelował o natychmiastowy dialog na najwyższym szczeblu. „Polska 2050 na wydarzenia dzisiejszej nocy patrzy z zaniepokojeniem. Przynoszą one Polsce wstyd. Nie przybliżają nas do naprawy tego, co zostało zepsute” - oświadczył Hołownia we wpisie na platformie X.

W piątkowy wieczór, po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, zaostrzyła się sytuacja w siedzibie TK. Nową kierującą pracami Trybunału została sędzia z najdłuższym stażem - Anna Korwin-Piotrowska. Decyzja ta wywołała gwałtowne reakcje - zarówno wśród sędziów, jak i polityków.

Prof. Marcin Matczak: Do sporu w TK doszło w wyniku nielegalnych działań Prezydenta Czas: 09:57

Przed budynkiem TK zebrały się tłumy, a na miejscu pojawiła się policja. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania ukazujące chaotyczne sceny. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że prezydent Karol Nawrocki przerwał swoją podróż do Senegalu i powrócił do Warszawy.

Hołownia: To nie jest naprawa, to pogłębianie kryzysu

Szymon Hołownia, przewodniczący Klubu Polska 2050, nie kryje rozczarowania. W swoim wpisie na platformie X podkreślił, że wydarzenia ostatniej nocy „przynoszą Polsce wstyd” i nie przybliżają kraju do naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Hołownia wskazuje, że obecny prezes TK oraz sędziowie nominowani przez poprzednią władzę doprowadzili do sytuacji, w której Trybunał stał się „karykaturą sądu konstytucyjnego”.

Polityk stanowczo sprzeciwia się stosowaniu siłowych metod naprawy tej instytucji. „Dokonywanie jej jednak w sposób siłowy - tylko dobija pacjenta. Pogłębia upadek Trybunału” - zaznaczył Hołownia. Jego zdaniem, obrazy fizycznej konfrontacji oraz przerwanie zagranicznej wizyty głowy państwa poważnie zaszkodziły wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej.

„Ojczyzna w potrzebie”. Lech Wałęsa reaguje na wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym „Panie Premierze Tusk, nie mamy wyboru. Ojczyzna w potrzebie! Staję z Panem w pierwszym szeregu niezależnie od okoliczności. Wzywam przyjaciół z solidarnej walki do wsparcia naszych dążeń!” - napisał w swoich mediach społecznościowych były prezydent…

Kryzys konstytucyjny – zagrożenie dla pozycji Polski

Według przewodniczącego Polski 2050 nocne wydarzenia nie tylko pogłębiły kryzys w Trybunale, ale również osłabiły pozycję Polski na świecie. Hołownia ostrzega, że takie sceny mogą odstraszyć zagranicznych inwestorów i wpłynąć negatywnie na postrzeganie kraju przez partnerów międzynarodowych.

„Polska potrzebuje dziś pokoju, a nie wojny. Potrzebuje rozmowy, a nie przepychanek” - apeluje Hołownia. W jego ocenie, jedyną drogą do wyjścia z impasu jest dialog i porozumienie na najwyższym szczeblu władzy.

Apel o natychmiastowy „reset” Trybunału

W obliczu narastającego chaosu Hołownia zapowiedział udział swojego ugrupowania w konsultacjach zwołanych przez prezydenta. Jednocześnie wezwał prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska do natychmiastowego spotkania i wypracowania kompromisu w sprawie „resetu TK”.

„Jeszcze dziś usiądźcie przy stole i dogadajcie się w sprawie resetu TK” - zaapelował lider Polski 2050. Jego zdaniem, tylko szybkie i zdecydowane działania mogą uratować autorytet Trybunału Konstytucyjnego i przywrócić zaufanie obywateli do instytucji państwa.