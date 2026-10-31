Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Hołownia: To przynosi Polsce wstyd

W piątkowy wieczór, po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, zaostrzyła się sytuacja w siedzibie TK. Nową kierującą pracami Trybunału została sędzia z najdłuższym stażem - Anna Korwin-Piotrowska. Decyzja ta wywołała gwałtowne reakcje - zarówno wśród sędziów, jak i polityków.
Przed budynkiem TK zebrały się tłumy, a na miejscu pojawiła się policja. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania ukazujące chaotyczne sceny. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że prezydent Karol Nawrocki przerwał swoją podróż do Senegalu i powrócił do Warszawy.
Hołownia: To nie jest naprawa, to pogłębianie kryzysu
Szymon Hołownia, przewodniczący Klubu Polska 2050, nie kryje rozczarowania. W swoim wpisie na platformie X podkreślił, że wydarzenia ostatniej nocy „przynoszą Polsce wstyd” i nie przybliżają kraju do naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Hołownia wskazuje, że obecny prezes TK oraz sędziowie nominowani przez poprzednią władzę doprowadzili do sytuacji, w której Trybunał stał się „karykaturą sądu konstytucyjnego”.
Polityk stanowczo sprzeciwia się stosowaniu siłowych metod naprawy tej instytucji. „Dokonywanie jej jednak w sposób siłowy - tylko dobija pacjenta. Pogłębia upadek Trybunału” - zaznaczył Hołownia. Jego zdaniem, obrazy fizycznej konfrontacji oraz przerwanie zagranicznej wizyty głowy państwa poważnie zaszkodziły wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej.
Kryzys konstytucyjny – zagrożenie dla pozycji Polski
Według przewodniczącego Polski 2050 nocne wydarzenia nie tylko pogłębiły kryzys w Trybunale, ale również osłabiły pozycję Polski na świecie. Hołownia ostrzega, że takie sceny mogą odstraszyć zagranicznych inwestorów i wpłynąć negatywnie na postrzeganie kraju przez partnerów międzynarodowych.
„Polska potrzebuje dziś pokoju, a nie wojny. Potrzebuje rozmowy, a nie przepychanek” - apeluje Hołownia. W jego ocenie, jedyną drogą do wyjścia z impasu jest dialog i porozumienie na najwyższym szczeblu władzy.
Apel o natychmiastowy „reset” Trybunału
W obliczu narastającego chaosu Hołownia zapowiedział udział swojego ugrupowania w konsultacjach zwołanych przez prezydenta. Jednocześnie wezwał prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska do natychmiastowego spotkania i wypracowania kompromisu w sprawie „resetu TK”.
„Jeszcze dziś usiądźcie przy stole i dogadajcie się w sprawie resetu TK” - zaapelował lider Polski 2050. Jego zdaniem, tylko szybkie i zdecydowane działania mogą uratować autorytet Trybunału Konstytucyjnego i przywrócić zaufanie obywateli do instytucji państwa.