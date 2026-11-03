Kryzys konstytucyjny i bezpieczeństwo Polski. Dziś zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego

RMF24

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O 15:00 w Pałacu Prezydenckim zaplanowano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W centrum rozmów znajdzie się gorąca dyskusja wokół Trybunału Konstytucyjnego, kwestie bezpieczeństwa oraz przyszłość stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, w posiedzeniu wezmą udział wszystkie siły polityczne.

Według informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego, nikt nie zamierza bojkotować spotkania RBN, mimo że nie wszystkim podoba się grono jego uczestników. Kontrowersje budzi udział posłów Konfederacji. O ich wykluczenie apelował m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Pan prezydent mówił: Taki jest zwyczaj, nie mogę ich nie zapraszać. To jest kłamstwo -stwierdził. W podobnym tonie wypowiadał się m.in. szef polskiego MSZ Radosław Sikorski: Prezydent nie ma obowiązku zapraszania (Grzegorza - przyp. red.) Brauna, to jest jego decyzja. Jeśli ona nastąpi, to będzie skandaliczna.

Jednocześnie niemal cała opozycja stoi murem za decyzją Karola Nawrockiego, podkreślając, że prezydent ma prawo zapraszać wszystkie siły polityczne.

Mnie się nie podoba uczestnictwo Lewicy i byłego komunisty, obecnego marszałka Sejmu - mówił reporterowi RMF FM Michał Nieznański z Konfederacji.

Wojska USA coraz bliżej Polski?

Prezydent Karol Nawrocki zwołał spotkanie z rządem, przedstawicielami wojska, służb i ugrupowań politycznych jeszcze przed piątkowym zaostrzeniem kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Informowano wówczas, że w centrum rozmów znajdzie się temat planowanej stałej bazy amerykańskiej armii w Polsce. Według zapowiedzi szefa BBN Bartosza Grodeckiego, Polska zbliża się do przełomowej decyzji. W połowie września prezydent Nawrocki podkreślił, że nasz kraj jest „w przededniu realizacji” przedsięwzięcia – a prezydent USA Donald Trump nazwał działania Polski „znaczącym postępem”.

Jednak to Amerykanie mają ostatnie słowo. W Waszyngtonie trwa kompleksowy przegląd obecności wojska USA w Europie.

Szczegóły lokalizacji bazy mogą być znane dopiero po zakończeniu sześciomiesięcznego procesu analizy, najwcześniej w listopadzie lub grudniu.

Stała baza armii USA w Polsce za miliardy? Generał zdradza, gdzie może powstać Trzy miliardy złotych – tyle będzie kosztować stała baza US Army w Polsce – pod warunkiem, że powstanie. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Dariusz Łukowski, były szef BBN i dyrektor z MON mówi, że możliwe lokalizacje to Wrocław, Poznań, Bydgoszcz…

Kryzys konstytucyjny na ostrzu noża

W związku z narastającym konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego tematyka RBN będzie jednak poszerzona. Pytany o to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy przeszli obojętnie nad tym, co się wydarzyło w nocy z piątku na sobotę i rozmawiali tylko o stałej obecności wojsk amerykańskich. Chociaż drugim komponentem jest kwestia bezpieczeństwa. To, co się wydarzyło w Trybunale dotyczy także bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - dodał.

Przypomnijmy, że piątkowa noc przyniosła lawinę dramatycznych wydarzeń: Anna Korwin-Piotrowska, najstarsza stażem sędzia, ogłosiła przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i przejęcie kierownictwa Trybunału. Część sędziów spędziła kolejne godziny wewnątrz siedziby TK, podczas gdy na zewnątrz narastały protesty.

Prezydent Nawrocki, w obliczu kryzysu, przerwał podróż do Senegalu, natychmiast wrócił do Warszawy i zwołał konsultacje z przedstawicielami parlamentarnych klubów oraz szefem Sądu Najwyższego. W wydanym oświadczeniu wprost nazwał sytuację „naruszeniem porządku konstytucyjnego RP i siłowym przejęciem konstytucyjnego organu państwa”.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zawieszenie prezesa, protesty i szarpanina z prezydentem W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…

Rada Bezpieczeństwa Narodowego - organ doradczy prezydenta

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest konstytucyjnym organem doradczym prezydenta w kwestiach bezpieczeństwa państwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W jej skład wchodzą najwyżsi przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sił specjalnych.

W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii.