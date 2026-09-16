Kryształowa woda i dzika natura. Oto najczystsze rzeki w Polsce

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Choć aż 90 proc. rzek w Polsce nie spełnia surowych norm ekologicznych, wciąż mamy w kraju prawdziwe oazy czystej natury. Z okazji Światowego Dnia Monitoringu Wody sprawdziliśmy najnowsze dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Gdzie woda zachwyca przejrzystością, a człowiek nie zdążył jeszcze zniszczyć środowiska? Poznaj rzeki, które regularnie wygrywają w rankingach czystości.

Światowy Dzień Monitoringu Wody: Dlaczego badanie rzek ma znaczenie?

Czysta woda to gwarancja zdrowia i bezpieczeństwa. Zanieczyszczenia obecne w rzekach mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Dzięki regularnym badaniom jakości wód możliwe jest wczesne wykrywanie zagrożeń i zapobieganie katastrofom ekologicznym. Monitorowanie rzek pozwala także na ocenę skuteczności działań ochronnych oraz planowanie kolejnych kroków mających na celu poprawę ich stanu.

Oto najczystsze jeziora w Polsce. Nie tylko Mazury W Polsce nie brakuje malowniczych jezior, ale nie wszystkie mogą poszczycić się wyjątkową czystością wód i doskonałym stanem ekosystemów. Badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - przytoczone przez portal National Geographic Polska -…

Raport GIOŚ: Tylko 10 proc. polskich rzek spełnia normy

Stan polskich rzek nie napawa optymizmem. Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jedynie 10 proc. rzek w Polsce spełnia surowe normy ekologiczne i może zostać uznane za wody o dobrym lub bardzo dobrym potencjale. Dla porównania, w Europie odsetek ten wynosi niemal 40 proc. Aż 30 proc. próbek pobranych z polskich rzek to wody słabej lub złej jakości, a większość – 60 proc. – klasyfikowana jest jako zadowalająca.

W praktyce oznacza to, że tylko nieliczne rzeki mogą poszczycić się wodą, która nie stanowi zagrożenia dla użytkowników.

Sieć rzeczna na terenie Polski (grafika: Adam Ziemienowicz) / PAP

Najczystsze rzeki w Polsce – ranking i lokalizacje

Chociaż trudno stworzyć jednoznaczny ranking najczystszych rzek, ponieważ ich stan zmienia się na różnych odcinkach, istnieje kilka cieków wodnych, które regularnie osiągają najlepsze wyniki w badaniach. Oto rzeki, które uznawane są za najczystsze w Polsce:

Łeba : Rzeka o długości 117 km, płynąca przez malownicze tereny Pobrzeża Bałtyckiego. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Kaszubskim, a ujście w Bałtyku. Przepływa przez tereny o niskim stopniu urbanizacji, co sprzyja zachowaniu wysokiej jakości wody.

: Rzeka o długości 117 km, płynąca przez malownicze tereny Pobrzeża Bałtyckiego. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Kaszubskim, a ujście w Bałtyku. Przepływa przez tereny o niskim stopniu urbanizacji, co sprzyja zachowaniu wysokiej jakości wody. Szczyra: Lewy dopływ Gwdy o długości 40 km, znany z obecności bobrów i górskiego charakteru. Swoje źródła czerpie w okolicach wsi Biskupnica, a wąskie koryto czyni ją rzeką wyjątkowo czystą i nieuciążliwą dla środowiska.

Lewy dopływ Gwdy o długości 40 km, znany z obecności bobrów i górskiego charakteru. Swoje źródła czerpie w okolicach wsi Biskupnica, a wąskie koryto czyni ją rzeką wyjątkowo czystą i nieuciążliwą dla środowiska. Wda: Nazwana „Czarną Wodą” ze względu na ciemne zabarwienie, jest jednym z najważniejszych dopływów Wisły. Rzeka ma 198 km długości i przepływa przez Bory Tucholskie – obszar chroniony, co pozytywnie wpływa na stan jej wód.

Nazwana „Czarną Wodą” ze względu na ciemne zabarwienie, jest jednym z najważniejszych dopływów Wisły. Rzeka ma 198 km długości i przepływa przez Bory Tucholskie – obszar chroniony, co pozytywnie wpływa na stan jej wód. Wieprza: Rzeka o długości 140 km, wypływająca z jeziora Kołoleż i kończąca bieg w Bałtyku na wysokości Darłowa. Dolina Wieprzy objęta jest ochroną w ramach programu Natura 2000, co sprzyja zachowaniu jej czystości.

Dlaczego te rzeki są czyste? Presja człowieka i ochrona przyrody

Wspólną cechą najczystszych polskich rzek jest ich położenie z dala od dużych miast i zakładów przemysłowych. Przepływają przez tereny o niewielkim zaludnieniu, co ogranicza dopływ zanieczyszczeń. Ponadto, znaczna część ich biegu znajduje się na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

Dlaczego ta rzeka płynie "pod górę"? Eksperci rozwiązują zagadkę Zespół badaczy odkrywa przyczynę niezwykłego biegu Green River w Utah. Przez ponad 150 lat naukowcy próbowali wyjaśnić, dlaczego rzeka przecina góry Uinta, zamiast je omijać. Najnowsze badania wskazują na spektakularne zjawisko geologiczne.

Niestety, całościowy stan polskich rzek pozostaje pod negatywnym wpływem działalności człowieka. Niewydolna gospodarka ściekowa, intensywne rolnictwo oraz żegluga śródlądowa przyczyniają się do wprowadzania do rzek szkodliwych substancji. W Polsce zidentyfikowano ponad 20 tysięcy rur, które mogą okresowo podnosić poziom zanieczyszczeń w ciekach wodnych.

Jak chronić rzeki? Proste nawyki dla każdego z nas

Ochrona wód to zadanie dla wszystkich. Oszczędzanie wody, unikanie wrzucania śmieci do rzek i jezior, a także wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych – to proste działania, które mogą przynieść realną poprawę. Warto również edukować się i innych, jak dbać o środowisko, by kolejne pokolenia mogły cieszyć się czystą wodą.