Krótszy czas pracy. Polski pilotaż przynosi obiecujące wnioski

RMF24

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Skrócenie czasu pracy nie musi oznaczać problemów z działaniem przedsiębiorstw i urzędów. Jak wynika z pierwszych doświadczeń uczestników rządowego pilotażu, wymaga ono jednak odpowiedniego przygotowania i zmian w organizacji pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało w poniedziałek, że program obejmuje obecnie 78 pracodawców: 38 prywatnych oraz 40 publicznych. Reprezentują oni różne branże, a testowane rozwiązania dotyczą niemal 5 tys. osób.

W pierwszej połowie 2026 roku czas pracy został skrócony o co najmniej 10 proc. W drugim półroczu redukcja wyniosła już 20 proc.

Różne modele pracy

Firmy i instytucje biorące udział w programie korzystają z kilku rozwiązań. Najczęściej stopniowo ograniczają liczbę godzin pracy w tygodniu. Część pracodawców wybrała czterodniowy tydzień pracy, a inni wprowadzili dodatkowe dni wolne.

Założeniem pilotażu jest utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń mimo krótszego czasu pracy.

Resort zaznacza, że nowe modele da się wdrażać bez zakłócania działalności organizacji. Pracodawcy wskazują jednak na wyzwania związane m.in. z układaniem grafików, organizowaniem zastępstw podczas nieobecności czy zapewnieniem ciągłości produkcji i obsługi klientów.

Pilotaż potrwa do końca roku

Testy będą prowadzone do końca grudnia 2026 roku. Po ich zakończeniu uczestnicy przygotują raporty z realizacji swoich projektów. Dokumenty mają pozwolić ocenić skutki skrócenia czasu pracy oraz sprawdzić, które rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w poszczególnych sektorach gospodarki.

27 października w MRPiPS odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu ds. Skróconego Czasu Pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, samorządów i administracji rządowej. Swoimi doświadczeniami podzielili się również reprezentanci firm oraz organizacji uczestniczących w pilotażu.

Na realizację programu w latach 2025-2027 przeznaczono 50 mln zł. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu może wynieść 1 mln zł.