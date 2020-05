Krem przeciwzmarszczkowy to podstawowy element pielęgnacji cery. Mimo że w sklepach jest zatrzęsienie tego rodzaju kremów, to nie jest wcale tak łatwo znaleźć taki, który pomoże osiągnąć zadowalające rezultaty. Dobry krem przeciwzmarszczkowy powinien nie tylko usuwać zmarszczki, ale również działać nawilżająco i ujędrniająco na skórę. Nawilżenie skóry to oczywiście podstawa każdej pielęgnacji, jak i profilaktyki przeciwzmarszczkowej.

/ Materiały prasowe Składniki aktywne kremu przeciwzmarszczkowego Mialenia i ich działanie: Guarana / Materiały prasowe Odżywia i dotlenia, ma właściwości napinające, reguluje wydzielanie sebum. Wygładza i ujędrnia skórę, zapobiega powstawaniu zmarszczek. Zwalcza wolne rodniki. Lawenda / Materiały prasowe Doskonale nawilża i koi podrażnienia, poprawia elastyczność skóry. Ceramidy / Materiały prasowe Wspierają odbudowę osłabionego naskórka, przywracają naturalną barierę ochronną skóry. Pomagają utrzymać właściwy poziom nawilżenia, przeciwdziałając nadmiernemu odparowywaniu wody z naskórka. Spowalniają starzenie się skóry. Ekstrakt z ruszczyka kolczastego / Materiały prasowe Poprawia mikrokrążenie, łagodzi podrażnienia, wzmacnia naczynia krwionośne. Chroni naturalną barierę ochronną skóry, eliminuje zaczerwienienia i zmniejsza opuchliznę. Ma działanie antyalergiczne. D-panthenol



/Materiały prasowe Bardzo dobrze nawilża, koi podrażnienia, wzmacnia i odbudowuje strukturę skóry. Krem przeciwzmarszczkowy o dobrym składzie - Mialenia / Materiały prasowe Krem przeciwzmarszczkowy powinien mieć jak najwięcej naturalnych składników o kompleksowym działaniu. Dzięki temu będzie działać na wszystkie potrzeby skóry, niezależnie od wieku stosującej go osoby. Krem do kupienia na stronie https://mialenia.pl/ Pamiętam jak pani magister w aptece odradzała mi kupowanie kosmetyków w drogeriach, ze względu na ich chemiczne składy. Powiedziała, że warto stosować jedynie naturalne kremy. Od jakiegoś czasu stosuję krem ujędrniający Mialenia, ze składników pochodzenia roślinnego. Jest świetny, dobrze nawilża skórę i rzeczywiście powoduje, że zmarszczki przestają być tak widoczne - mówi Dorota Krem ujędrniający Mialenia bazuje na sprawdzonych składnikach naturalnych - przykładowe wykorzystane w nim komponenty znajdziesz w tabeli powyżej. To krem liftingujący, który sprawdzi się niezależnie od wieku. Zastosowany odpowiednio wcześnie, może wygładzić drobne zmarszczki nawet całkowicie. Używany profilaktycznie, opóźni powstawanie pierwszych linii. A u osób wymagających intensywniejszej pielęgnacji, może złagodzić widoczność zmarszczek i poprawić napięcie skóry. Mialenia może być stosowany zarówno jako krem przeciwzmarszczkowy na dzień, pod makijaż, jak i krem wspierający regenerację skóry nocą. Jego niepodważalnym atutem jest to, że nie zawiera szkodliwej chemii. Krem przeciwzmarszczkowy - dlaczego lepiej unikać niektórych składników? Organizm człowieka narażony jest na ciągłe oddziaływanie szkodliwych substancji, dlatego krem przeciwzmarszczkowy musi być od nich wolny. Wiele oferowanych na rynku kosmetyków zawiera niebezpieczne PEGi, EDTA, silikony, parabeny, sztuczne aromaty i barwniki. Kremy przeciwzmarszczkowe z ich udziałem nie tylko nie pomogą, ale wręcz mogą zaszkodzić. Ich długotrwałe stosowanie miewa opłakane skutki. Według niektórych badań, niebezpieczne substancje zawarte w kosmetykach mogą powodować nowotwory, zaburzenia hormonalne, bóle głowy i duszności. Wywołują również poważne problemy ze skórą, podrażnienia, pokrzywki i alergie. Dlatego warto ich unikać i dokładnie czytać etykiety. Kiedyś kupiłam pierwszy lepszy krem liftingujący, jaki wpadł mi w ręce. Na drugi dzień po użyciu obudziłam się z wysypką na policzkach. Okazało się, że to wina sztucznych substancji zawartych w kremie. Teraz nie kupię żadnego kosmetyku, jeżeli wcześniej nie zapoznam się z jego składem. Używam tylko naturalnych kremów przeciwzmarszczkowych bez parabenów. Obecnie jest to krem liftingujący Mialenia. Ma świetny skład, pozostawia skórę napiętą i nawilżoną, a co dla mnie najważniejsze, nie podrażnia nic a nic - Aleksandra. Krem przeciwzmarszczkowy - jak stosować? Krem przeciwzmarszczkowy najlepiej wprowadzić do codziennej pielęgnacji już około 25. roku życia. Nie warto czekać, aż pojawią się widoczne zmarszczki, ważna jest profilaktyka i zapobieganie efektom starzenia się skóry. W stosowaniu kosmetyków liczy się systematyczność, dlatego krem przeciwzmarszczkowy należy stosować każdego dnia, rano i wieczorem. Więcej na temat kremów przeciwzmarszczkowych, przeczytasz w artykule: https://mialenia.pl/blog/krem-przeciwzmarszczkowy/ Jak odmłodzić skórę? Nie tylko krem przeciwzmarszczkowy Krem na zmarszczki może pomóc zlikwidować pierwsze linie i opóźnić starzenie, jeśli sięgniemy po niego wystarczająco wcześnie. Jeśli zmarszczki są głębokie, sam krem, nawet najlepszy, może nie wystarczyć. W takim wypadku rozwiązaniem są zabiegi medycyny estetycznej, np. mezoterapia mikroigłowa, zabiegi z użyciem lasera czy ultradźwięków. / Materiały prasowe Zabiegi to rewelacyjny sposób na wygładzenie skóry z dużą ilością zmarszczek, ujędrnienie jej i odmłodzenie. Warto tylko wybrać sprawdzoną klinikę, która dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą i nowoczesnym sprzętem - mówi Milena Nalbandian, kosmetolog Clinica Cosmetologica Musimy też pamiętać, że krem ujędrniający i zabiegi to nie wszystko. Niezmiernie ważny jest zdrowy tryb życia, odpowiednio zbilansowana dieta, dobre nawodnienie oraz ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. Należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, opalania w solarium oraz palenia papierosów i picia alkoholu, jeśli chcemy długo się cieszyć jędrną skórą. Zobacz też: Kremy do twarzy i kosmetyki na stronie verdelab.pl FAQ 1. Od kiedy należy zacząć stosować krem przeciwzmarszczkowy? Kremy przeciwzmarszczkowe można już stosować po 25. roku życia. Kremy pozbawione szkodliwych substancji, o naturalnych składach sprawdzą się w każdym wieku. Jak Mialenia, z którego stosowania korzyści odniosą zarówno osoby myślące dopiero o profilaktyce zmarszczek, jak i posiadacze cery dojrzałej. 2. Dlaczego kremy przeciwzmarszczkowe o naturalnym składzie mają krótszy okres przydatności? Związane jest to z tym, że naturalne kremy nie posiadają dużej ilości konserwantów, które zapewniałaby im długą przydatność. Dlatego krem liftingujący Mialenia o naturalnym składzie musi zostać zużyty w ciągu 6 miesięcy. 3. Jak często używać kremu na zmarszczki? Najlepiej codziennie, rano i wieczorem. Ważna jest regularność, bo tylko ona zapewni widoczne rezultaty. 4. Czy krem przeciwzmarszczkowy usunie pierwsze zmarszczki? Tak, jest to możliwe. Zależy tylko jaki będzie miał skład, czy nie będzie zawierał szkodliwych substancji. Warto wybrać krem przeciwzmarszczkowy o naturalnym składzie i stosować go regularnie przez dłuższy czas. Krem usunie płytkie zmarszczki, a te głębsze nieco spłyci. Aby jednak usunąć głębokie zmarszczki, mogą być niezbędne zabiegi medycyny estetycznej. 