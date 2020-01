Trudna sytuacja w szpitalnych oddziałach ratunkowych w Krakowie. Dotyczy to zwłaszcza placówek znajdujących się bliżej centrum miasta. Odnotowują one większe kolejki. Wszystko ma związek z przenosinami Szpitala Uniwersyteckiego do nowej siedziby w Krakowie Prokocimiu. Przeniesiono tam także SOR.

/Józef Polewka /RMF FM

